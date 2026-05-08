Ο κόσμος της ΑΕΚ θα εμψυχώσει την ομάδα στην τελευταία προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια και αυτό το Σάββατο ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με την Original 21 να απευθύνει κάλεσμα στους οπαδούς της Ένωσης.

Η ΑΕΚ έχει και τη φετινή σεζόν τρομερή σύνδεση με τον κόσμο της, κάτι που διαπιστώνεται ακόμη περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες στις προπονήσεις πριν από τα ντέρμπι των play offs. Όπως συνέβη και τα προηγούμενα Σάββατα, έτσι και αυτό, η τελευταία απογευματινή προπόνηση των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θα είναι ανοικτή για τον κόσμο στην Allwyn Arena.

Μάλιστα η Original 21 απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο της ΑΕΚ για το απόγευμα του Σαββάτου στις 16:30 στη Νέα Φιλαδέλφεια τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Το Σάββατο όμως η πρώτη μάχη ξεκινάει νωρίτερα. Η μάχη που θα δώσουμε ΟΛΟΙ μαζί στις 16:30 στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας ποδοσφαίρου. Της ομάδας που φέτος τα έβαλε με όλα και όλους για να μας δώσει την απόλυτη ευτυχία, κατακτώντας ένα ακόμη πρωτάθλημα».

Οι φίλοι της ΑΕΚ αναμένεται να δώσουν ξανά το «παρών» κατά χιλιάδες όπως και τις προηγούμενες φορές προκειμένου να εμψυχώσουν ξανά τους κιτρινόμαυρους για μια νίκη που θα τους φέρει ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα παραμείνουν για ένα χρονικό διάστημα στις εξέδρες και στη συνέχεια θα αποχωρήσουν για να ολοκληρώσει ο Νίκολιτς με τους παίκτες του την προετοιμασία.

Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο πάνω από 10.000 οπαδοί της Ένωσης βρέθηκαν στην τελευταία προπόνηση στην Allwyn Arena για να εμψυχώσουν τους κιτρινόμαυρους στην τελική ευθεία για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.