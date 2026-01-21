Την Πέμπτη θα υπογράψει και θ' ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο.

Ο Σαντίνο Αντίνο από το πρωί της Πέμπτης θα είναι κι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού.

Το τριφύλλι τακτοποίησε όλες τις εκκρεμότητες για τη μεταγραφή του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ από τη Γοδόι Κρουζ και το πρωί της Πέμπτης θα υπογράψει για 4,5 χρόνια με τους πράσινους.

Ο Αντίνο να θυμίσουμε ότι αφίχθη την Κυριακή στην Ελλάδα και το βράδυ της ίδιας μέρας βρέθηκε στην «OPAP Arena» για να παρακολουθήσει το ντέρμπι με την ΑΕΚ, δίπλα στον μεγαλομέτοχο Γιάννη Αλαφούζο.

Κατά την άφιξή του στην Ελλάδα ο Σαντίνο Αντίνο έκανε δηλώσεις και είχε τονίσει:

Για το πώς νιώθει για τη μεταγραφή του: «Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο (Κοτσόλη), τον προπονητή και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού».

Για τη δυσκολία της μεταγραφής του: «Έγινε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια για να έρθω και θα επαναλάβω ότι χαίρομαι που είμαι στον Παναθηναϊκό, έναν τόσο μεγάλο σύλλογο».

Για το αν μίλησε με κάποιον άλλον Αργεντινό πριν έρθει με άλλον Αργεντινό: «Ναι μίλησα με τον Ταμπόρδα και μου είπε μερικά πράγματα για την πόλη εδώ την Αθήνα».

Για την παρουσία των Αργεντινών στον Παναθηναϊκό: «Η αλήθεια είναι ότι οι Αργεντινοί είναι γνωστοί για το ότι αφήνουν την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο και το ίδιο θέλω να κάνω κι εγώ»

Για το τι θέλει να πετύχει με τον Παναθηναϊκό: «Οι στόχοι που έχουμε όλοι είναι ξεκάθαροι, το Europa League και το Κύπελλο Ελλάδας».