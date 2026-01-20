Απόψε μετά τα μεσάνυχτα θα ξεκινήσει από την επίσημη ιστοσελίδα του Αστέρα AKTOR η πώληση των εισιτηρίων για τους φίλους της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων της και στην Τρίπολη. Ο Αστέρας AKTOR, όπως συνηθίζει σε κάθε φιλοξενούμενη ομάδα, αποδέχτηκε το αίτημα του Δικεφάλου για εισιτήρια και παραχώρησε τη θύρα 4 του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

H προπώληση των εισιτηρίων των Ενωσιτών θα γίνει αποκλειστικά από την επίσημη ιστοσελίδα των Αρκάδων και θα ξεκινήσει απόψε μετά τα μεσάνυχτα. Η είσοδος στο γήπεδο θα γίνει αποκλειστικά μέσω την εφαρμογής gov.gr wallet και όσοι φίλαθλοι εξασφαλίσουν εισιτήριο θα πρέπει να το καταχωρίσουν εγκαίρως (πριν από την άφιξή τους στο γήπεδο) στην εφαρμογή.

Θυμίζουμε πως για να μην ισχύσει το πρόστιμο των 400.000 ευρώ για τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έθεσε ως όρο το 3Χ3 στις αναμετρήσεις με Παναθηναϊκό, Αστέρα AKTOR και Ολυμπιακό. Το πρώτο «βήμα» έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια με το θρίαμβο επί του Τριφυλλιού και μένει να φανεί εάν οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θα καταφέρουν να... εξιλεωθούν.

Όσον αφορά τα εισιτήρια των γηπεδούχων για το ματς με το Δικέφαλο η διάθεση τους θα ξεκινήσει από την Τετάρτη (21/1) από το Starstore.

Τα εισιτήρια του Αστέρα AKTOR κόντρα στην ΑΕΚ

«Εισιτήρια για τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-2026 με την ΠΑΕ ΑΕΚ θα διατίθενται ως εξής:

- Στο Starstore από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου κατά τις ώρες καταστημάτων.

- Στα εκδοτήρια του γηπέδου το Σάββατο 24 Ιανουαρίου από τις 11:00.

Ώρα έναρξης αγώνα: 19:30

Ώρα ανοίγματος θυρών: 17:00

Φίλαθλοι του ΑΣΤΕΡΑ, στηρίζουμε την ομάδα μας!».