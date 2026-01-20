Η ΑΕΚ θα πάρει εισιτήρια για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, με περίπου 2.000 φιλάθλους να ετοιμάζονται να δώσουν το «παρών» στο Στάδιο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής Stoiximan Super League. Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 το Σάββατο (24/1), με την Ένωση να παίρνει εισιτήρια για το παιχνίδι στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Η Ένωση επομένως θα έχει στο πλευρό της τον κόσμο της, που θα φιλοξενηθεί σε μία από τις θύρες που θα ανοίξουν στο ένα πέταλο του γηπέδου, καθώς και σε ακόμα μία θύρα, οι οποίες θα διατεθούν για τους φιλάθλους της.

Υπολογίζεται πως περίπου 2.000 Ενωσίτες θα ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας, για να ενισχύσουν την κιτρινόμαυρη παρουσία στις εξέδρες.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, πιθανότατα και μέσα στην ημέρα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη (21/1).