ΟΦΗ, μεταγραφές: «Κοντά στο δανεισμό του Ζόρνταν Φέρι», γράφουν στην Ιταλία
Ο ΟΦΗ λίγες μέρες μετά τη θριαμβευτική πρόκριση του επί της ΑΕΚ, στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, φαίνεται πως είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την απόκτηση του χαφ που αναζητούσε στη μεταγραφική αγορά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία οι Κρητικοί είναι κοντά στον δανεισμό του Ζόρνταν Φέρι από τη Σαμπντόρια.
Όπως υποστηρίζουν ο 33χρονος Γάλλος χαφ αναμένεται να «μετακομίσει» στο Ηράκλειο, με τον Όμιλο να καλύπτει 50.000 ευρώ από το συμβόλαιο του, ενώ τα υπόλοιπα 125.000 ευρώ θα καταβληθούν από το κλαμπ της Serie B.
📑@ilsecoloxix: L’OFĪ Creta è vicino alla chiusura dell’operazione per Jordan Ferri, che dovrebbe trasferirsi in Grecia con la formula del prestito. Il club ellenico si farà carico di circa 50.000 euro dell’ingaggio del centrocampista, mentre i restanti 125.000 euro resteranno a… pic.twitter.com/rgLQPMYwd5January 17, 2026
Στην Ιταλία αναφέρουν πως η Μπαστιά έδειξε έντονο ενδιαφέρον για να επαναπατρίσει τον Φέρι, όμως ο ΟΦΗ κινήθηκε δυναμικά τις τελευταίες ώρες για να κλείσει τον χαφ που θα ενισχύσει το ρόστερ του Χρήστου Κόντη.
Πρόκειται για δεξιοπόδαρο box to box μέσο, ύψους 1,73μ. Το περασμένο καλοκαίρι πήγε στη Σαμπντόρια ως ελεύθερος από τη Μονπελιέ και μέτρησε έξι εμφανίσεις με το σύλλογο της Γένοβας.
Σε όλη του την καριέρα έπαιζε στη Γαλλία, καθώς εκτός από τη Μονπελιέ (187 εμφ. - 3 γκολ - 16 ασίστ) είχε παίξει σε Νιμς (25 εμφ. - 2 γκολ - 1 ασίστ) και στη Λυών, η οποία είναι η ομάδα που έχει παίξει περισσότερο (213 εμφ. - 12 γκολ - 19 ασίστ).
