Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία ο ΟΗΦ είναι κοντά στο δανεισμό του 33χρονου Γάλλου χαφ, Ζόρνταν Φέρι.

Ο ΟΦΗ λίγες μέρες μετά τη θριαμβευτική πρόκριση του επί της ΑΕΚ, στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, φαίνεται πως είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την απόκτηση του χαφ που αναζητούσε στη μεταγραφική αγορά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία οι Κρητικοί είναι κοντά στον δανεισμό του Ζόρνταν Φέρι από τη Σαμπντόρια.

Όπως υποστηρίζουν ο 33χρονος Γάλλος χαφ αναμένεται να «μετακομίσει» στο Ηράκλειο, με τον Όμιλο να καλύπτει 50.000 ευρώ από το συμβόλαιο του, ενώ τα υπόλοιπα 125.000 ευρώ θα καταβληθούν από το κλαμπ της Serie B.

Στην Ιταλία αναφέρουν πως η Μπαστιά έδειξε έντονο ενδιαφέρον για να επαναπατρίσει τον Φέρι, όμως ο ΟΦΗ κινήθηκε δυναμικά τις τελευταίες ώρες για να κλείσει τον χαφ που θα ενισχύσει το ρόστερ του Χρήστου Κόντη.

Πρόκειται για δεξιοπόδαρο box to box μέσο, ύψους 1,73μ. Το περασμένο καλοκαίρι πήγε στη Σαμπντόρια ως ελεύθερος από τη Μονπελιέ και μέτρησε έξι εμφανίσεις με το σύλλογο της Γένοβας.

Σε όλη του την καριέρα έπαιζε στη Γαλλία, καθώς εκτός από τη Μονπελιέ (187 εμφ. - 3 γκολ - 16 ασίστ) είχε παίξει σε Νιμς (25 εμφ. - 2 γκολ - 1 ασίστ) και στη Λυών, η οποία είναι η ομάδα που έχει παίξει περισσότερο (213 εμφ. - 12 γκολ - 19 ασίστ).