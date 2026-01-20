Η «AS» αποθεώνει Πινέδα: «Βασικός πυλώνας της ΑΕΚ, ηγείται του πρωταθλήματος»

Σε νέο αφιέρωμά της, η μεξικάνικη «AS» μίλησε για την πορεία του Πινέδα με τη φανέλα της ΑΕΚ και την καθοριστική απόφασή του να παίξει στην Ελλάδα.

Η «AS» έκανε μία ιδιαίτερη μνεία στον Ορμπελίν Πινέδα και στις εμφανίσεις του με τη φανέλα της ΑΕΚ, αποθεώνοντας τον Μεξικάνο για τη συνολική του παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα φετινή σεζόν.

Η ιστοσελίδα της πατρίδας του στάθηκε στο γεγονός ότι ο 29χρονος χαφ αποτελεί έναν κομβικό ποδοσφαιριστή για την Ένωση, η οποία έχει θέσει ως ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως χαρακτηριστικά λέει το εν λόγω δημοσίευμα. Ο Πινέδα βρίσκεται σχεδόν τρία χρόνια στους Κιτρινόμαυρους και από την πρώτη του κιόλας σεζόν κατάφερε να αφήσει το στίγμα του στη Νέα Φιλαδέλφεια, πανηγυρίζοντας το νταμπλ υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στην Τσίβας.

Στο αφιέρωμά της, η «AS» κάνει και μία αναφορά στο αποτυχημένο πέρασμα του Πινέδα από τη Θέλτα, όπου δεν πήρε ποτέ τις ευκαιρίες που άξιζε, τονίζοντας πως η επιλογή της μετακίνησής του στην Ελλάδα αποδείχθηκε καθοριστική.

Αναλυτικά όσα γράφουν για την παρουσία του Πινέδα στην ΑΕΚ

«Από τη στιγμή που ο Μεξικανός έφτασε στην ΑΕΚ το 2022, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες του συλλόγου, σήμερα ηγείται του πρωταθλήματος.

Ο Πινέδα είναι βασικός παίκτης για την ΑΕΚ, η οποία φέτος στοχεύει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας. Έχοντας βρεθεί στην ομάδα για σχεδόν τρία χρόνια, κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελλο στην πρώτη του σεζόν υπό την καθοδήγηση του Ματίας Αλμέιδα, με τον οποίο σημείωσε επίσης επιτυχία στην Τσίβας.

Αφού δοκίμασε ανεπιτυχώς την τύχη του στη Θέλτα Βίγκο, μια ομάδα όπου δεν είχε ποτέ πραγματικές ευκαιρίες να αγωνιστεί, σήμερα ο Μεξικανός συνεχίζει να επιδεικνύει τις ικανότητές του και να διατηρεί καλό ρυθμό, παράγοντες που τον καθιστούν τον πιο εξαιρετικό παίκτη μέχρι στιγμής στο τουρνουά, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Sofascore.

Με βαθμολογία 7,48 στους πρώτους 17 γύρους της ελληνικής Super League, ο Πινέδα ξεπερνά τον συμπαίκτη του Πέτρο Μάνταλο, καθώς και τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος Γιάννη Κωνσταντέλια και Τάισον, και οι δύο από τον ΠΑΟΚ. Ο Λούκας Τσάβες του Παναθηναϊκού εμφανίζεται στο κάτω μέρος αυτής της κατάταξης.

Μέχρι στιγμής, ο 29χρονος έχει σκοράρει τέσσερα γκολ στο εγχώριο πρωτάθλημα, ενώ έχει μοιράσει 2 ασίστ στο UEFA Conference League, όπου η ΑΕΚ τερμάτισε στην τρίτη θέση στη φάση των ομίλων. Η δυνατή του εμφάνιση δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τον Χαβιέ Αγκίρε και, αν διατηρήσει τη σταθερότητά του στην Ευρώπη, ο πρώην πρωταθλητής Τσίβας θα μπορούσε να αγωνιστεί στο δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι».