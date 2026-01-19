Ο Στίβεν Τσούμπερ πέρασε αλλαγή στο ματς του Ατρόμητου με τον Βόλο.

Ο Στίβεν Τσούμπερ ξανά στη Stoiximan Super League.

Ο 34χρονος (17/8/91) διεθνής Ελβετός εξτρέμ μετά το πέρασμα από την ΑΕΚ, με την οποία πανηγύρισε ένα νταμπλ, μετρώντας 119 ματς, 25 γκολ και 13 ασίστ, γύρισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ατρόμητου, ενώ έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του έδειξαν Κηφισιά και Άρης.

Ο Τσούμπερ με το σκορ στο 2-0 υπέρ της ομάδας κόντρα στον Βόλο, πήρε εντολή από τον τεχνικό του Ατρόμητου Ντούσαν Κέρκεζ, να περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντί του Μπάκου.



