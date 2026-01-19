Stoiximan Superleague: Άλλαξε η ώρα του ΟΦΗ - Παναιτωλικός
Το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Παναιτωλικό που θα διεξαχθεί την 18η αγωνιστική και ήταν προγραμματισμένο να γίνει την επόμενη Κυριακή (25/01) στις 17:30 άλλαξε ώρα, όπως έγινε γνωστόέπειτα από ανακοίνωση της Stoiximan Superleague.
Η διοργανώτρια αρχή ενημέρωσε πως το παιχνίδι στο Ηράκλειο μεταξύ του «ομίλου» και των «καναρινιών» θα γίνει τελικά μισή ώρα αργότερα, δηλαδή στις 18:00.
Πρόκειται για ένα σημαντικό παιχνίδι για το μέλλον των δύο ομάδων που κυμαίνονται μεταξύ των Play offs Θέσεων 5-8 και των Play Out. Ο ΟΦΗ είναι 10ος με 15 βαθμούς και ο Παναιτωλικός 9ος έχοντας την ίδια συγκομιδή, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο, αφού αγωνίζεται το απόγευμα της Δευτέρας (19/01) στις 18:00 εντός έδρας με τον Λεβαδειακό.
Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague
Ανακοινώνεται ότι, ο αγώνας Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στο πλαίσιο της 18ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Κυριακή, 25.01.2026 στις 18:00 (αντί για τις 17:30).
