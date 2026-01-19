Ρέλβας: «Δείξαμε ψυχραιμία, έχουμε την ποιότητα για να αποδώσουμε ακόμα καλύτερα»

Ο Φιλίπε Ρέλβας μετά το εμφατικό 4-0 επί του Παναθηναϊκού τόνισε ότι οι κιτρινόμαυροι διατήρησαν την υπομονή τους, ενώ μπορούν να πιάσουν ακόμα καλύτερη απόδοση.

Ένας από τους διακριθέντες της ΑΕΚ στο 4-0 επί του Παναθηναϊκού στην OPAP Arena ήταν ο Φιλίπε Ρέλβας, ο οποίος μαζί με τον Αρόλντ Μουκουντί είχαν σταθερότατη παρουσία στο κέντρο της άμυνας. Ο Πορτογάλος στόπερ μετά το ντέρμπι μίλησε στην Cosmote TV και στάθηκε στην ψυχραιμία και στην υπομονή που έδειξε η Ένωση, προσθέτοντας πως η ομάδα μπορεί να πιάσει ακόμα καλύτερη απόδοση και από εκείνη που είχε πριν τη διακοπή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρέλβας στην Cosmote TV:

Για το αν φανταζόταν ένα εμφατικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι: «Κατά τη διάρκεια της βδομάδας δεν είχαμε τα αποτελέσματα που θέλαμε, αλλά θέλαμε να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δείξαμε την ψυχραιμία και την υπομονή που έπρεπε. Και στα προηγούμενα ματς δεν ήμασταν οι χειρότεροι, ούτε σήμερα είμαστε οι καλύτεροι. Θα πρέπει να έχουμε ισορροπία και ψυχραιμία και υπομονή και στα επόμενα παιχνίδια».

Για την εμφάνιση του Γιόβιτς και τα τέσσερα γκολ που σημείωσε: «Δεν με εκπλήσσει καθόλου. Γνωρίζουμε όλοι την ποιότητά του. Ξέρουμε ότι είναι εκεί όταν χρειάζεται. Δεν με εκπλήσσει, ξέρω την ποιότητα που έχει».

Για το αν το αποτέλεσμα μπορεί να δώσει στην ομάδα τη δυνατότητα να επιστρέψει στην εικόνα που είχε πριν τα Χριστούγεννα: «Στο πρώτο μέρος είχαμε κάποιες δυσκολίες, στο δεύτερο μέρος ήμασταν ανώτεροι. Όχι μόνο θα πρέπει να επιστρέψουμε στην απόδοση που είχαμε πριν τις γιορτές, τώρα θα πρέπει να εμφανιστούμε ακόμα καλύτεροι γιατί έχουμε την ποιότητα. Μπορούμε να αποδώσουμε ακόμα καλύτερα και πρέπει να επιστρέψουμε στην ίδια και καλύτερη απόδοση με αυτήν που είχαμε πριν τις γιορτές».