ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Τα highlights του ντέρμπι (vid)
«Ξέσπασμα» της ΑΕΚ με... θύμα τον Παναθηναϊκό. Ο Δικέφαλος έβγαλε αντίδραση μετά την απώλεια βαθμών από τον Άρη και τον αποκλεισμό - σοκ από τον ΟΦΗ, καθώς συνέτριψε το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ με 4-0, έχοντας πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε καρέ τερμάτων!
Στο 15ο λεπτό ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς έβγαλε άψογη σέντρα από τα δεξιά, ο Σέρβος φορ έκανε την προβολή, ο Τιν Γεντβάι δεν τον πρόλαβε και η μπάλα πήγε στην κλειστή γωνία του Αλμπάν Λαφόν για το 1-0.
Στο 57' ο Μαρίν εκτέλεσε το φάουλ κέρδισε ο Κοϊτά από τα δεξιά, από κεφαλιά του Ρέλβας η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Πινέδα και κατέληξε στον Γιόβιτς, ο οποίος εξ επαφής έκανε το 2-0. Στο 65' ο Κοϊτά έβγαλε σέντρα από τα δεξιά, ο Ζοάο Μάριο κατέβασε και πλάσαρε στο δοκάρι, όμως στην επαναφορά ο 27χρονος επιθετικός έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.
Στο 78ο λεπτό, 13 λεπτά μετά το χατ τρικ του Γιόβιτς, ο Μαρίν έκλεψε ψηλά, ο Ρότα απέφυγε εντυπωσιακά τόσο τον Πελίστρι, όσο και τον Κώτσιρα, γύρισε την μπάλα παράλληλα και ο Σέρβος πλάσαρε σε κενή εστία για το 4-0.
O Σέρβος σταρ έφτασε τα 15 γκολ σε 27 εμφανίσεις με το Δικέφαλο στο στήθος, εκ των οποίων τα 11 στο πρωτάθλημα και τα 7 κόντρα στον Παναθηναϊκό!
