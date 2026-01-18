Σε ακόμα μία ματσάρα της φετινής Volley League Γυναικών ο Πανιώνιος επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο «Ανδρέας Βαρίκας».

Δεν έχουν τέλος τα μεγάλα παιχνίδια στην Volley League Γυναικών με ένα ακόμα να είναι αυτό στο «Ανδρέας Βαρίκας» ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς επικράτησε με 3-2 (25-23, 25-27, 26-28, 25-17, 15-12), ωστόσο όσοι είδαν την αναμέτρηση στάθηκε στο εξαιρετικό θέαμα που μας πρόσφεραν και οι δύο ομάδες. Με το δίποντο αυτό η ομάδα της Νέας Σμύρνης έφτασε τους 30 βαθμούς παραμένοντας φυσικά στην 3η θέση, ενώ αυτή της Θεσσαλονίκης ανέβηκε μόνη στην 4η θέση, αλλά έχοντας ένα ματς περισσότερο από τον ΑΟ Θήρας (με τον Μίλωνα που θα γίνει στις 28/1).

Στα του αγώνα, ειδικά στα τρία πρώτα σετ, είδαμε ένα απίστευτο ντέρμπι, καθώς και τα τρία κρίθηκαν κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες σε ένα ντέρμπι πραγματική διαφήμιση για το άθλημα και το τόσο δυνατό την φετινή χρονιά πρωτάθλημα. Ουσιαστικά το μόνο σετ στο οποίο φάνηκε από νωρίς πως δεν υπήρχε ενδιαφέρον ήταν στο τέταρτο με τον Πανιώνιο να το κατακτά με χαρακτηριστική ευκολία και να στέλνει το ματς στο τάι μπρέικ.

Εκεί οι «κυανέρυθρες» μετέτρεψαν το αρχικό 3-3 σε 8-3 με άσσο της Ραχίμοβα. Ο ΠΑΟΚ με τα σερβίς της Τάουμπνερ μείωσε σε 9-7, αλλά στο φινάλε του πέμπτου σε μείωσε η εμπειρία της Ατανασίγιεβιτς που με συνεχόμενους πόντους έκανε το 12-7. Το μπλοκ της Κότσιτς στην Ραχίμοβα έφερε το σετ στους δύο (13-11), αλλά η Αζέρα διαγώνια έδωσε τη χαριστική βολή για το τελικό 15-12.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Ραχίμοβα με 27 πόντους για να την ακολουθήσουν οι Ατανασίεβιτς με 20, Ριστίσεβιτς με 15, Νομικού με 13 και Ζακχαίου με 12. Για τις ηττημένες η Τάουμπνερ είχε 26, η Σίζαρ 18, η Μπάκα 15 και η Κόστιτς 13 με 8 μπλοκ.

Διαιτητές: Βουδούρης, Λιδωρικιώτη, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατερλή, Παρατηρητής: Μουλά Λ., Επόπτες: Ζαρμπίνης, Μουζακίτη, Γραμματεία: Ιωάννου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-15, 21-18, 25-23

2ο σετ: 7-8, 12-16, 18-21, 25-27

3ο σετ: 8-6, 16-14, 20-21, 26-28

4ο σετ: 8-6, 16-11, 21-13, 25-17

5ο σετ: 5-3, 10-7, 12-7, 15-12

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 6 άσσους, 66 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 9 άσσους, 55 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-23, 25-27, 26-28, 25-17, 15-12) σε 147'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 15 (11/27 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 48% υπ. - 35% άριστες), Νομικού 13 (4/9 επ., 1 άσσος, 8 μπλοκ), Στογιλίκοβιτς 1 (1/5 επ.), Ατανασίγιεβιτς 20 (19/37 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ. - 40% άριστες), Ραχίμοβα 27 (22/48 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Ζακχαίου 12 (9/17 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 38% υπ. - 38% άριστες), Χαντάβα, Λαμπρούση.

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 26 (19/55 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ), Τοντάι 3 (2/12 επ., 1 μπλοκ), Σίζαρ 18 (16/49 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 39% υπ. - 28% άριστες), Κότσιτς 13 (4/11 επ., 1 άσσος, 8 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 1 (1 άσσος), Μπάκα 15 (13/43 επ., 2 άσσοι, 44% υπ. - 19% άριστες) / Καραμπάση (λ, 47% υπ. - 30% άριστες), Κουρτίδου (λ), Απλαδά 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Αντύπα, Θεοδοσίου, Καραφουλίδου, Τσοχατζή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 16/1

ΖΑΟΝ – ΑΕΚ 3-2 (20-25, 25-16, 27-25, 19-25, 16-14)

Σάββατο 17/1

Άρης – ΑΟ Θήρας 1-3 (25-22, 21-25, 16-25, 24-26)

Μαρκόπουλο – Θέτις 3-2 (25-20, 20-25, 20-25, 25-17, 15-13)

Κυριακή 18/1

Ηλυσιακός – Παναθηναϊκός 1-3 (20-25, 9-25, 25-23, 25-27)

Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 (16-25, 19-25, 20-25)

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 3-2 (25-23, 25-27, 26-28, 25-17, 15-12)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 38

2. Ολυμπιακός 36

3. Πανιώνιος 30

4. ΠΑΟΚ 25

5. ΑΟ Θήρας 24

6. ZAON 24

7. ΑΕΚ 22

8. Θέτις 15

9. Μίλων 12

10. Μαρκόπουλο 10

11. Άρης 7

12. Ηλυσιακός 6