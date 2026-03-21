Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για την Α' Εθνική γυναικών, με τον Δικέφαλο του Βορρά να εξακολουθεί να είναι ακλόνητος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά του από την ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στους Αγίους Αναργύρους για την 20η αγωνιστική της Α' Εθνικής γυναικών (21/3).

Η πρώτη καλή στιγμή του ματς σημειώθηκε στο 2ο λεπτό, με την Χατζηνικολάου να δοκιμάζει ένα δυνατό σουτ και τη Νόιχαουζ να εκτινάσσεται για να κάνει μια εντυπωσιακή απόκρουση.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 50', η ΑΕΚ σπατάλησε μια πολύ καλή ευκαιρία με την Άντρη Βιολάρη, η οποία αστόχησε σε ένα τετ α τετ και δεν κατάφερε να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του Θεοδωρίδη.

Τέλος, στο 75', ο ΠΑΟΚ έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει το 0-1 με την πρώτη σκόρερ της ομάδας, την Γκατσανίτσα, ωστόσο η Γιαννακούλη αποσόβησε τον κίνδυνο και κράτησε το μηδέν.

