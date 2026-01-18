Με δύο βαρβάτες απουσίες στο Αγρίνιο ο Λεβαδειακός

Ο Λεβαδειακός θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό χωρίς δύο σημαντικούς παίκτες του.

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, που θα γίνει την Δευτέρα (19/01-18:00), με τον Νίκο Παπαδόπουλο να ανακοινώνει την αποστολή μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν θα έχει στην διάθεσή του δύο σημαντικούς ποδοσφαιριστές του, αφού οι Μπένιαμιν Βέρμπιτς και Άλεν Όζμπολτ δεν θα δώσουν το «παρών» στον συγκεκριμένο αγώνα.

Ο Σλοβένος εξτρέμ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισού ενώ ο συμπατριώτης του φορ έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του στον συγκεκριμένο αγώνα,

Η αποστολή του Λεβαδειακού για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό

Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Γιούριτς.