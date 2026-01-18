Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο ντέρμπι της Super League Κ19.

Το ντέρμπι της Κ19 του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ έληξε ισόπαλο 1-1, για τη 10η αγωνιστική της Super League. Έτσι, ο Δικέφαλος έμεινε στην κορυφή, στο +2 από το τριφύλλι και με ματς λιγότερο.

Οι πράσινοι έφτασαν μια ανάσα από το 1-0, με τον Ιωάννου, αλλά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ απέκρουσε το σουτ. Στο 17' το τριφύλλι άνοιξε το σκορ. Ο Δημακόπουλος έκανε την πάσα στα αριστερά, ο Ιωάννου κατέβασε υπέροχα την μπάλα και γύρισε στο πρώτο δοκάρι, με τον Νεμπή να κάνει το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ απάντησε, όμως, στο 34' με γκολ του Τουρσουνίδη.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ είχε 1-2 καλές στιγμές, με τον Σταμέλλο να αντιδράει σωστά, ωστόσο το σκηνικό δεν άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να απειλεί συνεχώς και να χάνει μεγάλες ευκαιρίες. Στο 68' το σουτ του Σώκου από τη γωνία της περιοχής πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Πέντε λεπτά αργότερα, το πλασέ του Νεμπή πέρασε και πάλι δίπλα από το δοκάρι. Στο 75' ο Νεμπής έκλεψε την μπάλα μέσα στην περιοχή, την γύρισε, αλλά το σουτ του Μαρκεζίνη δεν κατέληξε στα δίχτυα.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Ζέκα, που είχε έρθει από τον πάγκο, έκανε υπέροχη ντρίμπλα μέσα στην περιοχή, βγήκε σε θέση τετ α τετ, αλλά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ κράτησε και πάλι το σκορ στο 1-1.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Βύντρα, Καλοσκάμης, Δημακόπουλος (61' Καρούζος), Θεοχάρης, Τερζής (67' Ζέκα), Μαρκεζίνης, Νεμπής, Ιωάννου (82' Αργυρόπουλος), Σώκος.

ΠΑΟΚ: Μπελερής, Πανικίδης (72' Κυριαζίδης), Ντούνγκα, Τσίτσκας, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Αρετής (86' Κρομμύδας), Γκιόκα, Στύλος, Τουρσουνίδης (86' Παπαδόπουλος), Μπάλντε (63' Παπαδημητρίου).

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 17 Ιανουαρίου, 2026

Αρης - Αστέρας Aktor 3-1

Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός 3-1

ΟΦΗ - ΑΕΚ 1-1

Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-1

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet 2-1

Κυριακή 18 Ιανουαρίου, 2026

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-1

Ατρόμητος - Βόλος 2-2

Η βαθμολογία

Ομάδα Αγώνες Βαθμοί

1. ΠΑΟΚ 12 28

2. Παναθηναϊκός 13 26

3. Άρης 14 25

4. Ολυμπιακός 12 25

5. Ατρόμητος 13 25

6. ΑΕΚ 12 24

7. Αστέρας Aktor 13 20

8. Παναιτωλικός 12 15

9. Βόλος 12 14

10. ΟΦΗ 11 12

11. Λεβαδειακός 14 10

12. Πανσερραϊκός 12 8

13. Κηφισιά 13 6

14. ΑΕΛ Novibet 13 5

