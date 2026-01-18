Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, Σαντίνο Αντίνο έφτασε στην Αθήνα λίγο πριν τις 15:00 στο «Ελ.Βενιζέλος».

Σε ελληνικό έδαφος βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Σαντίνο Αντίνο. Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ ολοκλήρωσε το μακρύ ταξίδι του από την Αργεντινή κι έφτασε στην Αθήνα και το «Ελ. Βενιζέλος» λίγα λεπτά πριν τις 15:00 το απόγευμα της Κυριακής (18/01) από την Ισπανία.

Μετά την οριστική συμφωνία που επετεύχθη το απόγευμα της Παρασκευής (16/01) και τις υπογραφές που έπεσαν εκείνη τη μέρα, όπως υπεύθυνα πληροφορηθήκατε από το Gazzetta, ο Σαντίνο ήρθε στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει το διαδικαστικό μέρος της μεταγραφής του, δηλαδή να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα, το οποίο θα έχει διάρκεια 4,5 ετών.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει ένα ποσό ύψους 8 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, με τα χρήματα αυτά να τον καθιστούν την ακριβότερη μεταγραφή της ομάδας έβερ ενώ θα δώσει ακόμη και περίπου 1 εκατ. ευρώ στους ατζέντηδες του ποδοσφαιριστή.