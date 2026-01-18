Ο Κ. Νικολακόπουλος αναλύει στο blog του στο gazzetta ένα πολύ σοβαρό θέμα για τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ κέρδισε οκτώ κόρνερ. Και δέκα φάουλ γύρω κι έξω από την περιοχή του Τσιφτσή-από τα δέκα, τα τρία ήταν για απευθείας εκτελέσεις.

Μιλάμε για συνολικά 18 στατικές φάσεις! Ο αριθμός δεν είναι απλά μεγάλος, είναι τεράστιος. Ειδικά για ντέρμπι είναι απίστευτο να έχεις καταφέρει να πάρεις 18 κόρνερ και φάουλ γύρω από την περιοχή του αντίπαλου. Κατ΄ αρχάς, δείχνει ότι κάτι έχεις κάνει καλά ως ομάδα. Έχεις κάνει καλές επιθέσεις και έχεις κερδίσει κόρνερ κι έχεις κάνει καλές ατομικές ενέργειες και έχεις κερδίσει φάουλ.

Το πρόβλημα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ είναι ότι δεν αξιοποίησε κανένα από αυτά τα 18 «στημένα». Κι όχι απλά αυτό, αλλά στην πραγματικότητα δεν απείλησε καν σε κάποιο από αυτά. Ακόμη και στις απευθείας εκτελέσεις από αρκετά καλές, έως καλές θέσεις, είδαμε τον Ταρέμι και τον Τσικίνιο να στέλνουν την μπάλα στο τείχος, τον δε Ρόντινεϊ να αστοχεί χωρίς να προβληματίζει καθόλου τον αντίπαλο γκολκίπερ.

Είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο για την ομάδα να μην έχει μπορέσει να γίνει επικίνδυνη σε ένα μεγάλο παιχνίδι με τόσες στατικές φάσεις. Απογοητευτικό είναι. Αν θυμάμαι καλά, μία καλή σέντρα έχει βγει από τα 15 «στημένα» (τα άλλα τρία ήταν απευθείας φάουλ, όπως είπαμε). Ένα φάουλ καλοκτυπημένο του Ρόντινεϊ ήταν στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, με τον Γιάρεμτσουκ να μην μπορεί να πάρει την κεφαλιά από εξαιρετική θέση να σκοράρει.

Συμβαίνει για πρώτη φορά αυτό το φαινόμενο; Της αδυναμίας του Ολυμπιακού να εκμεταλλευθεί τα «άπειρα» κόρνερ και φάουλ που κερδίζει, λόγω της μεγάλης επιθετικότητας του; Ατυχώς είναι επανάληψη του ίδιου σκηνικού, όταν μιλάμε για ντέρμπι και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όταν μιλάμε για παιχνίδια στην Ελλάδα με μικρούς και μικρομεσαίους η κατάσταση δεν είναι ιδανική, όμως είναι καλύτερη. Αλλά στα δύσκολα, στα ντέρμπι και στην Ευρώπη, πλησιάζει η ομάδα το μηδέν σε επιτυχία. Δεν βάζει ένα γκολ από κόρνερ η, φάουλ.

Το δε επόμενο ερώτημα είναι γιατί εξακολουθούμε να βλέπουμε το ίδιο φαινόμενο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Μία απάντηση έχει να κάνει με την απουσία ενός πολύ καλού εκτελεστή. Ο Φορτούνης, χωρίς να είναι κάτι σούπερ στα «στημένα», ήταν ο τελευταίος που είχε κάποια καλά νούμερα. Πήρε ο Ολυμπιακός κάποιον σπεσιαλίστα στις στατικές φάσεις, μετά τον Φορτούνη; Ας πούμε ότι πήρε τον Γιαζίτσι και τον Ολιβέϊρα, δύο παίκτες ωστόσο εντελώς ασύμβατους με τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του Μεντιλίμπαρ-και κατ΄ επέκταση με μικρό χρόνο συμμετοχής.

Με τον Ολιβέϊρα «τελειωμένο», να είναι αλλαγή στην υποβιβασθείσα του πρωταθλήματος Βραζιλίας Σπορτ Ρεσίφε. Και τον Γιαζίτσι να είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας και με δύο ουσιαστικά συμμετοχές στην αρχική 11άδα, στη Λάρισα και με τον ΠΑΟΚ-στη δεύτερη να γίνεται αλλαγή από το 30’. Αλλά και τον Καμπελά, επίσης ασύμβατο με τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού του Μεντιλίμπαρ, δεν τον θυμάμαι ποτέ να βγάλει μία καλή σέντρα από κόρνερ η, φάουλ.

Το άλλο ερώτημα έχει να κάνει με το πόσο ψηλή ομάδα έχει ο Ολυμπιακός. Και η απάντηση εδώ είναι ότι μόνο κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Με εξαίρεση τους στόπερ και τους σέντερ φορ, η ομάδα δεν έχει παίκτες για παράδειγμα 1μ85. Έστω λίγο πιο κάτω, πλην του Μπρούνο (1μ84), που παίζει σπάνια. Ο ΠΑΟΚ στα αμυντικά στημένα του εκτός από τους στόπερ και τον σέντερ φορ, είχε και τον Μεϊτέ 1μ87 και τον Οζντόεφ 1μ84. Άρα, η μισή του ενδεκάδα ήταν από 1μ84 έως 1μ87. Λογικό είναι να υπερτερεί στον αέρα, ειδικά σε συνδυασμό με τα κακοκτυπημένα φάουλ και κόρνερ από τους «ερυθρόλευκους».

Κι ένα τρίτο εξίσου σημαντικό κομμάτι αφορά τη δουλειά που γίνεται από το τεχνικό τιμ στο Ρέντη για τις στημένες φάσεις. Αυτό είναι κάτι που ξέρουν οι εντός των τειχών. Εμείς ξέρουμε αυτό που βλέπουμε στα παιχνίδια. Δηλαδή, πάρα πολύ μικρό ποσοστό επιτυχίας σε αυτές τις φάσεις στα ντέρμπι και στην Ευρώπη. Θυμάμαι μία κομπίνα σε κόρνερ, με τον Ταρέμι να τραβιέται από το πρώτο δοκάρι, να υποδέχεται την μπάλα και να την σπάει σε ένα συμπαίκτη του εκτός περιοχής για να σουτάρει: είχε μπροστά του, στην περιοχή του ΠΑΟΚ, 15 παίκτες. Τι πιθανότητες είχε ποτέ να έμπαινε αυτό το σουτ στα δίκτυα;..

Να υπενθυμίσω εδώ, παρεμπιπτόντως, ότι από τους φορ του Ολυμπιακού βοήθειες στο ψηλό παιχνίδι, αμυντικά κι επιθετικά, δίνει κυρίως ο Ταρέμι και μετά ο Ελ Κααμπί. Ο Γιάρεμτσουκ, που είναι ο πιο ψηλός παίκτης της ομάδας, δεν δίνει καμία βοήθεια στον αέρα.

Κατά τα άλλα, θυμάμαι να καταγράφω την άποψη μου, εδώ, τον περασμένο Μάϊο η, Ιούνιο ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι το πρώτο που έπρεπ να κάνει ο Ολυμπιακός ήταν να πάρει έναν σπεσιαλίστα για τις στατικές φάσεις, χαφ η, εξτρέμ…

Άσχετο:

Χαίρομαι πραγματικά για τον Μασούρα, που είναι μέσα στους πρώτους 10 σκόρερ του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας με 8 γκολ σε 15 παιχνίδια-κι έχει και δύο ασίστ. Με τους άλλους 9 σκόρερ να έχουν κοστίσει δεκάδες εκατομμύρια στις ομάδες τους. Αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα του στον Ολυμπιακό από κάποιο διάστημα και μετά ήταν καθαρά ψυχολογικό.

Δεν ξέχασε το παιδί να βάζει την μπάλα στα δίκτυα, να φτιάχνει γκολ κλπ. Μακάρι δε να μείνει εκεί, άμα το θέλει φυσικά, για να βγάλει έστω τώρα τα λεφτά που έπρεπε να είχε βγάλει από το ποδόσφαιρο και δεν τα έβγαλε.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Λέμε για τον Γκαρθία γιατί παίζει ενώ μοιάζει να μην μπορεί κλπ, κλπ, αλλά αν θέλουμε να κάνουμε σωστή κριτική πρέπει να δούμε ότι κι ο Έσε δεν δίνει όσα έπρεπε να δίνει. Αν μη τι άλλο θα πρέπει να προσέξει τις πάσες του, που πολλές είναι λανθασμένες. Ακόμη και σε ένα εντυπωσιακό τάκλιν του στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ακολούθησε μία μπαλιά λάθος.

Όπως θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι. Για παράδειγμα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, που ήταν βασικός, είχε ελάχιστες επαφές με την μπάλα. Πρέπει να ανεβάσει τις στροφές του ο Αργεντίνος, γιατί στα καλά του είναι κομβικός με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός.

Και για το τέλος ένα ιμότζι