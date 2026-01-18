Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών παιχνιδιών για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σήμερα, Κυριακή (18/01), το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται με τρεις αναμετρήσεις να βρίσκονται στο πρόγραμμα της ημέρας για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την χθεσινή ημέρα να ολοκληρώνεται με την σπουδαία, βαθμολογικά, νίκη του Πανσερραϊκού επί της Κηφισιάς.

Η αυλαία ανοίγει με το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΛ Novibet και Άρη, το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1. Στις 19:30 (Nova Sports Prime), ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στην Τούμπα τον ΟΦΗ, με τον δικέφαλο του βορρά να ψάχνει μονάχα την νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα τον φέρουν, έστω και προσωρινά, μόνο πρώτο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τέλος, η δράση για σήμερα ολοκληρώνεται με το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, εκείνο ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Η Ένωση μετά τον εντός έδρας αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον ΟΦΗ, θα υποδεχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια τους Πράσινους, με τις δύο ομάδες να κυνηγάνε την νίκη και το πολύτιμο τρίποντο, το οποίο θα τους ανεβάσει ψυχολογικά, αλλά και βαθμολογικά.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:00, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Cosmote και συγκεκριμένα από Cosmote Sport 1.

Οι μεταδόσεις της ημέρας