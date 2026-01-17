Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει για τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος μπήκε στο παζλ κορυφής που θέλει να φτιάξει ο Παναθηναϊκός, αλλά τα χρήματα δεν αποτελούν πάντα εγγύηση επιτυχίας.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να προσπαθεί να προσπαθεί να φτιάξει ένα παζλ κορυφής και η σπουδαία μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο είναι προς αυτή την κατεύθυνση.

Το αν άξιζε ο συγκεκριμένος παίκτης 8 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του, το οποίο με την προμήθεια των εκπροσώπων του, μπόνους κι ό,τι άλλο προβλέπεται στη συμφωνία για το μέλλον, συν το συμβόλαιό του, διάρκειας 4,5 ετών, που είναι κατά ένα εκατομμύριο και βάλε μεγαλύτερο απ' αυτό που είχε στη Γοδόι Κρουζ, εκτοξεύεται σε οκταψήφιο αριθμό, είναι άλλη συζήτηση. Προσωπικά δεν είμαι λογιστής του Γιάννη Αλαφούζου και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για ν' αγχώνομαι, ούτε και δανεικά μου ζήτησαν. Όπως είδα και στα social media, «τα βάζαμε με τον Αλαφούζο όταν δεν έβαζε χρήματα, θα τα βάλουμε και τώρα που δίνει;».

Ούτε και θα ενθουσιαστώ σε φοβερό βαθμό για τη μεταγραφή ενός νεαρού Αργεντινού από τη Γοδόι Κρουζ. Πάντα σκέφτομαι, όχι μόνο για τον Αντίνο, αλλά για όλους τους νέους παίκτες από το εξωτερικό και ειδικά τη λατινική Αμερική το εξής: «Είναι τόσο καλός και δεν έχει πάει να τον πάρει μία ισπανική, αγγλική, ιταλική, γερμανική, γαλλική, έστω και πορτογαλική που γνωρίζουν αυτές τις αγορές;». Για να προλάβω. Σίγουρα πήγαν. Αλλά δεν επέμειναν; Δηλαδή δεν μπορεί να τον πάρει μία Μπράιτον; Ή, η Κόμο, η Ουντινέζε, η Βιγιαρεάλ; Η Στουτγκάρδη και η Άιντραχτ; Ή Η Σπόρτινγκ που πήρε δύο έτοιμους παίκτες με πολλά περισσότερα από τον Παναθηναϊκό;

Τα οκτώ, έστω και δέκα εκατ. ευρώ είναι ποσά, που δίνουν πλέον ακόμα και μικρομεσαίες ομάδες των κορυφαίων πρωταθλημάτων. Όταν έχει προηγηθεί και αυτό με τον Ταμπόρδα, ο οποίος ανήκε μάλιστα στη Μπόκα, έστω κι αν ξεχώρισε αλλού, καλά θα κάνει κάθε φίλος του Παναθηναϊκού να κρατάει μικρό καλάθι. Το σίγουρο είναι ότι ο Αντίνο έχει τεράστια προοπτική. Βασικό στέλεχος της εθνικής Νέων της Αργεντινής, δεν μπορεί να σε αφήνει αδιάφορο. Έχει τεχνική, θα χρειαστεί χρόνο και στα 20 του δεν ήρθε να πάρει άμεσα στην ομάδα στην πλάτη του, τη στιγμή που έχει να παίξει και σχεδόν δύο μήνες. Αλλά θα πρέπει το συντομότερο να κάνει κάτι. Γιατί θα είναι ένα λαμπερό κομμάτι στο παζλ. Κι αν ο Παναθηναϊκός πρόλαβε τους ξένους και σε δύο χρόνια του δίνουν τα διπλάσια, τα τριπλάσια για τον Αργεντινό, μαγκιά του τριφυλλιού. Τεράστια μαγκιά του.

Στο ποδόσφαιρο, όπως και σε κάθε τι στη ζωή βέβαια, το ζητούμενο είναι τα χρήματα να πιάνουν τόπο. Γιατί όταν πιάσουν, τότε νομοτελειακά έρχεται και η επιτυχία. Ο Αλαφούζος μετά το τράβηγμα της πρίζας κι ας έχει δώσει άλλη ερμηνεία ο ίδιος, έφτασε από το 2022 κι έπειτα να εκτοξεύει συνεχώς το μπάτζετ. Με στόχο φυσικά την κορυφή και με φόντο την κατασκευή του γηπέδου στον Βοτανικό. Γιατί παλάτι για ρακένδυτους δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. Θα πρέπει στο νέο γήπεδο να μπει μία ομάδα ανάλογη του μεγέθους του Παναθηναϊκού.

Ο Σαντίνο Αντίνο, λοιπόν, ο «μικρός άγιος των Άνδεων», όπως τον λένε στην πατρίδα του ή «Τσούλου», όπως τον λέει η οικογένειά του και η Γοδόι Κρουζ είναι μία ακόμα μεταγραφική δήλωση του Παναθηναϊκού. Ο Σαντίνο (μικρός Άγιος), Αντίνο (ο μικρός από της Άνδεις, αφού η περιοχή Μεντόζα, όπου μεγάλωσε είναι στην ανατολική πλευρά της επιβλητικής οροσειράς), είναι πλέον η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Παλιά ήταν ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Στην πολυμετοχικότητα ήταν ο Τζιμπρίλ Σισέ, όταν υπήρχαν στον σύλλογο τεράστια πορτοφόλια.

Από το καλοκαίρι του 2024, όμως, μετρήστε. Πελίστρι κοντά στα 6 εκατ. ευρώ. Τετέ στα 5,5 εκατ. ευρώ. Και οι δύο με συμβόλαιο άνω των 2 εκατ. ευρώ. Ιωαννίδης για την αγορά του 100% από τον Λεβαδειακό μίνιμουμ 4 εκατ. ευρώ. Ντέσερς κοντά στα 4,5 εκατ. ευρώ. Ταμπόρδα 4 εκατ. ευρώ. Τεττέη, Παντελίδης πακέτο πάνω από 3 εκατ. ευρώ. Συν τα 8 εκατ. του Αντίνο. Προσθέστε και τις αγορές των Τσιριβέγια, Κυριακόπουλου, Ίνγκασον, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς, Τουμπά με ένα ποσό και για τους έξι, μίνιμουμ 10 εκατ. ευρώ, πάμε στα 45 εκατ. ευρώ. Σε διάστημα 1,5 έτους! Περισσότερο απ' όσα πήρε για Βαγιαννίδη, Ιωαννίδη, Μαξίμοβιτς. Φυσικά δεν αναφερόμαστε στα συμβόλαια.

Ο Παναθηναϊκός κάνει ό,τι μπορεί για να φτιάξει αναμφίβολα ένα παζλ κορυφής. Θα το πετύχει ή πάντα θα λείπει ένα κομμάτι για την κατακτήσει; Το κομμάτι δεν είναι απαραίτητο να είναι παίκτης. Μπορεί να είναι ο προπονητής. Η νοοτροπία γενικά. Ακόμα και η τύχη. Στον πάγκο τους οι πράσινοι έχουν πάντως έναν νικητή; Ο Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει πως να κατακτά τίτλους. Αλλά ούτε ο ίδιος ούτε τα χρήματα μπορούν να εγγυηθούν πάντα την επιτυχία. Μόνο οι νίκες, οι συνεχόμενες νίκες που θα παίρνουν οι ποιοτικοί παίκτες φέρνουν τίτλους.



Την περασμένη σεζόν με Πελίστρι, Τετέ, τον δανεικό έστω Ουναϊ, συν τον κομβικό Ιωαννίδη, ο Παναθηναϊκός πάλι έμεινε νωρίς εκτός τίτλου και στο τέλος δεν ήθελε πολύ να τερματίσει και τρίτος. Φέτος με αυτά που ξόδεψε και για Ταμπόρδα, Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κυριακόπουλο, Τουμπά, συν το συμβόλαιο στον ελεύθερο Καλάμπρια, τον Ζαρουρί, τον Ρενάτο Σάντσες, ο Παναθηναϊκός είναι πέμπτος! Το χρήμα είναι απαραίτητο. Συνήθως ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Συνήθως. Αλλά στον πρωταθλητισμό, αν αυτό που κάνεις δεν το αγαπάς, δεν πεισμώνεις για να είσαι ο καλύτερος και λες «δεν βαριέσαι» στις ήττες και τις γκέλες, τότε το πολύ να βλέπεις την κορυφή χωρίς να μπορείς να τη φτάσεις.

Ο Αλαφούζος φτιάχνει μία ακριβή ομάδα. Άσχετα τα λάθη που έχει κάνει. Το αν είναι κι επιτυχημένη ασφαλώς είναι δική του υπόθεση, αλλά και του Μπενίτεθ, του Κοτσόλη, του Κορόνα και φυσικά των ακριβών και καλοπληρωμένων παικτών, όπως ο Αντίνο.

ΥΓ.: «Τσούλου» είναι το παρατσούκλι του Αντίνο. «Ο μπαμπάς μου άρχισε να με φωνάζει έτσι. Όταν ήμουν μικρός είχα έναν συμπαίκτη που τον έλεγαν Χοακίν. Αυτός άκουγε τον πατέρα μου να με λέει Chulu και έτσι όλη η γειτονιά άρχισε να με φωνάζει έτσι. Από τότε μου έμεινε το παρατσούκλι», έχει πει ο Αντίνο. Στην Αργεντινή το χρησιμοποιούν ως χαϊδευτικό για τα μικρά παιδιά στην οικογένεια ή σε μία ομάδα. Συνηθίζεται να το δίνουν στον μικρόσωμο, στον σπιρτόζο... Τσου λου, στην Ελλάδα λέμε «χαϊδευτικά» το Champions League. Εκεί στοχεύει εκτός από το πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός, αλλά είπαμε τα λεφτά δεν σημαίνει ότι πάντα θα σε οδηγήσουν στα λεφτά. Στην προκειμένη του Τσου λου...