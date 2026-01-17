Ο Τεττέη και ο Παντελίδης ζάλισαν στο Περιστέρι την ΑΕΚ ως παίκτες της Κηφισιάς και στο πρώτο τους ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θέλουν να κάνουν το ίδιο με διαφορετικό αποτέλεσμα.

Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πολύ πίσω στη βαθμολογία σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, αλλά για ν' αποφύγει το κάζο να μείνει εκτός τετράδας οφείλει να παίρνει νίκες και τι καλύτερο από το να το πράξει σ' ένα ντέρμπι όπως αυτό με την ΑΕΚ. Στην OPAP Arena θα δώσουν και το πρώτο τους ντέρμπι στο πρωτάθλημα οι Ανδρέας Τεττέη, Παύλος Παντελίδης.

Οι δύο παίκτες του τριφυλλιού την τρέχουσα σεζόν αναστάτωσαν ήδη μία φορά την Ένωση. Ήταν στις 5 Οκτωβρίου 2025 στο Περιστέρι, το οποίο χρησιμοποίησε ως έδρα η Κηφισιά. Είχαν πρωταγωνιστήσει στη νίκη με ανατροπή επί του Παναθηναϊκού στο ουδέτερο Πανθεσσαλικό, απέδειξαν και με την ΑΕΚ ότι δεν ήταν... φωτοβολίδα, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. Η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, τον οποίο θα βρουν και το βράδυ της Κυριακής στον δρόμο τους, επικράτησε 3-2.

Στην OPAP Arena Τεττέη και Παντελίδης θα φορέσουν τη φανέλα του Παναθηναϊκού για πρώτη φορά σε ντέρμπι. Θα ζήσουν πολλά φυσικά στην καριέρα τους. Πάντα, όμως, η αρχή είναι ξεχωριστή. Αυτή που δεν θα σβήσει από τη μνήμη. Ο Παντελίδης και ο Τεττέη με μία καλή εμφάνιση, με ένα γκολ ή μία ασίστ και φυσικά αν αυτά συνδυαστούν με νίκη, γνωρίζουν ότι θα μπουν για τα καλά στην καρδιά του κόσμου. Ήδη έχουν την εκτίμηση των οπαδών, ωστόσο, σε μία μεγάλη ομάδα τα αποτελέσματα μετράνε και η διάρκεια στην εικόνα ενός παίκτη.

Ο Τεττέη είχε γκολ, ασίστ, χαμένο πέναλτι

Ας θυμηθούμε όμως, τη μοναδική παράσταση που είχε δώσει το ελληνικό επιθετικό δίδυμο με τη φανέλα της Κηφισιάς εναντίον της ΑΕΚ πριν από 3,5 μήνες περίπου.

Ο Ανδρέας Τεττέη μόλις στο 3' κέρδισε πέναλτι σε μονομαχία στον αέρα με Βίντα και Στρακόσια. Ο Βεργέτης δεν έδειξε αρχικά κάτι, αλλά κλήθηκε στο VAR να εξετάσει τη φάση κι έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Τεττέη ανέλαβε την εκτέλεση, κοιτάζοντας πλάγια στην αρχή, σούταρε με το δεξί, ωστόσο, ο γκολκίπερ της ΑΕΚ απέκρουσε στη δεξιά του γωνία στο 8'.

Στο 11' ο διεθνής φορ κέρδισε στην ταχύτητα τον Μουκουντί, τον ταλαιπώρησε, αλλά το δεξί του σουτ ήταν άστοχο. Στο 14', όμως, στην τρίτη του προσπάθεια ο Τεττέη έκανε το 1-0 σε κενή εστία, έπειτα από ασίστ του Παντελίδη.

Στο 17' ο Τεττέη αναστάτωσε ξανά τον Μουκουντί κι έδωσε στον αμαρκάριστο Πόμπο, αλλά αυτός αστόχησε από το πέναλτι.

Στο 29' ο Τεττέη κοντρόλαρε τη μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής της Κηφισιάς κι άνοιξε υπέροχα αριστερά στον Πόμπο. Έκανε ένα τρομερό σπριντ, πήρε τη μπάλα από τον Ισπανό, απέφυγε στο ύψος της μικρής περιοχής τον Στρακόσια, γύρισε από δεξιά και έδωσε το γκολ στον Παντελίδη.

Το «θωρηκτό» της Κηφισιάς, που πλέον φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε την τρομερή εμφάνισή του με κερδισμένη αποβολή. Στο 48' έφευγε τετ α τετ με τον Στρακόσια, ο Ρέλβας τον σταμάτησε και ο Βεργέτης έδωσε απευθείας κόκκινη στον αμυντικό της ΑΕΚ.

Θα μπορούσαν όλα να είναι τέλεια για τον ίδιο και την Κηφισιά, όμως, στο 69' και στο 89' δεν μπόρεσε να σκοράρει. Στο 69' ο 24χρονος φορ βγήκε τετ α τετ με τον Στρακόσια, από τη μπαλιά του Σιμόν, αλλά το δεξί πλασέ το απέκρουσε ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ κι έτσι δεν έγινε το 3-2. Στο 89' στο γύρισμα του Ζέρσον Σόουζα από αριστερά, η μπάλα ήταν λίγο πιο μπροστά και ο Τεττέη δεν πρόλαβε να τη σπρώξει απλά στα δίχτυα.

Ασύλληπτη κούρσα και γκολ ο Παντελίδης

Ο 23χρονος Παύλος Παντελίδης σκόραρε κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό, σκόραρε δύο φορές εναντίον του Ολυμπιακού, το έκανε και με την ΑΕΚ.

Στο 14', όπως αναφέραμε, ο Παντελίδης, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με την πράσινη φανέλα στο ματς Κυπέλλου με τον Άρη, έκανε μία ασύλληπτη κούρσα. Πήρε τη μπάλα λίγα μέτρα έξω από την περιοχή της Κηφισιάς, έκανε ένα σπριντ 60 μέτρων και έδωσε έτοιμο γκολ στον Τεττέη.

Στο 29' οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο Τεττέη μετά την πάσα του Πόμπο, απέφυγε τον Στρακόσια, γύρισε από δεξιά και έδωσε το γκολ στον Παντελίδη για το 2-0.

Στο 66' ο Παντελίδης γύρισε από δύσκολη θέση, όμως, τα σουτ των Σιμόν, Αντόνισε στην εξέλιξη της φάσης δεν βρήκαν στόχο.

Η μαγική εμφάνιση των Τεττέη, Παντελίδη, κόντρα στην ΑΕΚ