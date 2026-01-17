Ο Παναθηναϊκός θα πάει να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ χωρίς τον Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος δεν ξεπέρασε εγκαίρως τις ενοχλήσεις που είχε.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» την Κυριακή (18/01-21:00) για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει ένα καλό κι ένα κακό νέο.

Το καλό είναι πως εντάχθηκε στις προπονήσεις της ομάδας ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος επέστρεψε από τον δανεισμό του στον Λεβαδειακό, που διακόπηκε και τέθηκε άμεσα στην διάθεση του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για το κρίσιμο ματς με την «Ένωση».

Το κακό ήταν πως ο Φίλιπ Τζούρισιτς δεν πρόλαβε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε στην γάμπα. Στην σημερινή προπόνηση έκανε θεραπεία και γυμναστήριο κι έτσι έμεινε εκτός. Όπως συνέβη και με τον τραυματία Ντέσερς, που έκανε θεραπεία.

Ακόμη δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή οι Μλαντένοβιτς, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Μαντσίνι και Βιλένα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΑΕΚ

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν την σημερινή προπόνηση με προθέρμανση, συνέχισαν με τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.