Λέτο: «Ξέραμε τη σημασία του παιχνιδιού, χάσαμε τον έλεγχο»
Η Κηφισιά πήγε για «τελικό» στις Σέρρες, ξέροντας πως είχε υποχρέωση νίκης κόντρα στον ουραγό Πανσερραϊκό, όμως παρόλο που προηγήθηκε ηττήθηκε με ανατροπή. Ο Σεμπάστιαν Λέτο μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και στάθηκε στη σημασία του ματς και τόνισε πως η ομάδα του έχασε τον έλεγχο του παιχνιδιού.
H ομάδα των Βορείων Προαστίων έμεινε στην 8η θέση με 19 βαθμούς, στο +4 από Παναιτωλικό και ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να έχουν δυο ματς λιγότερα, καθώς εκκρεμεί και το εξ αναβολής με τον Παναθηναϊκό.
Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο
Για το παιχνίδι: «Ξέραμε από την αρχή την σημασία του παιχνιδιού. Από ένα σημείο και μετά, χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα και δώσαμε την δυνατότητα στον Πανσερραϊκό να μας κερδίσει».
Για την συνέχεια: «Πρέπει να συνεχίσουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε».
