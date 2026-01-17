Ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (17/01) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Άρη στην AEL FC ARENA.

Η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Άρη στο AEL FC ARENA για την 17η Αγωνιστική της Stoiximan Super League (18/01, 17:00). Εκτός αποστολής έμειναν οι τιμωρημένοι Γιάνι Ατανάσοφ (κίτρινες) και Ιβάν Μασόν (κόκκινη), ο Εμάνουελ Βινιάτο (τραυματίας) καθώς επίσης και ο υπό παραχώρηση Θανάσης Παπαγεωργίου. Στους εκλεκτούς είναι ο νεοαποκτηθέντας Όλαφσον.

Οι 21 παίκτες που επέλεξε ο Σάββας Παντελίδης είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Δεληγιαννίδης, Αποστολάκης, Φεριγκρά, Ηλιάδης, Παντελάκης, Κοσονού, Όλαφσον, Σουρλής, Πέρεζ, Στάικος, Αντράντα, Σαγάλ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Δημηνίκος, Μούργος, Πασάς και Γκαράτε.