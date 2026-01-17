Η Ντεπορτίβο Μαδρίν ανακοίνωσε την παραχώρηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, Μπρούνο Πέρες, στον Αστέρα AKTOR, με τη μορφή δανεισμού.

Ο Αστέρας AKTOR προχώρησε σε μια «ψαγμένη» κίνηση, καθώς απέκτησε τον Μπρούνο Πέρες, ως δανεικό από την Ντεπορτίβο Μαντρίν για τον επόμενο 1,5 χρόνο. Το κλαμπ της Β' Κατηγορίας της Αργεντινής ανακοίνωσε τη συμφωνία με τους Αρκάδες και ανέφερε πως είναι για τη Β' ομάδα, όμως μένει να φανεί για το αν ο 23χρονος μεσοεπιθετικός θα αξιοποιηθεί και από τον Μίλαν Ράσταβατς.

Πρόκειται για δεξιοπόδαρο, ύψους 1,70μ., ο οποίος αγωνίζεται τόσο στο «10», όσο και στα φτερά της επίθεσης. Τη σεζόν 2025 κατέγραψε 36 συμμετοχές με την Ντεπορτίβο Μαντρίν, έχοντας 7 γκολ και 3 ασίστ.

Θυμίζουμε πως ο Αστέρας Β' AKTOR έχει εξασφαλίσει την παραμονή του, καθώς θα συμμετάσχει στα Play Off του Βορείου Ομίλου.