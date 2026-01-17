Αστέρας Τρίπολης, μεταγραφές: Πήρε τον Μπρούνο Πέρες
Ο Αστέρας AKTOR προχώρησε σε μια «ψαγμένη» κίνηση, καθώς απέκτησε τον Μπρούνο Πέρες, ως δανεικό από την Ντεπορτίβο Μαντρίν για τον επόμενο 1,5 χρόνο. Το κλαμπ της Β' Κατηγορίας της Αργεντινής ανακοίνωσε τη συμφωνία με τους Αρκάδες και ανέφερε πως είναι για τη Β' ομάδα, όμως μένει να φανεί για το αν ο 23χρονος μεσοεπιθετικός θα αξιοποιηθεί και από τον Μίλαν Ράσταβατς.
Πρόκειται για δεξιοπόδαρο, ύψους 1,70μ., ο οποίος αγωνίζεται τόσο στο «10», όσο και στα φτερά της επίθεσης. Τη σεζόν 2025 κατέγραψε 36 συμμετοχές με την Ντεπορτίβο Μαντρίν, έχοντας 7 γκολ και 3 ασίστ.
Θυμίζουμε πως ο Αστέρας Β' AKTOR έχει εξασφαλίσει την παραμονή του, καθώς θα συμμετάσχει στα Play Off του Βορείου Ομίλου.
𝗙𝗨́𝗧𝗕𝗢𝗟 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 ⚽️— Club Social y Deportivo Madryn (@ClubMadryn) January 16, 2026
Desde el Club Social y Deportivo Madryn le deseamos éxitos a Bruno Pérez que continuará su carrera en el Asteras Tripolis F.C. B, de la 2da. división de Grecia.
➡️ El jugador irá a préstamo hasta junio de 2027.
¡Lo mejor en lo que venga,… pic.twitter.com/2A9UAPIDEj
