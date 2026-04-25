Δύο επιστροφές και δύο απουσίες για τον Ατρόμητο ενόψει του κυριακάτικου εντός έδρας ματς με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κυριακή (26/4) στο Περιστέρι τον Αστέρα Τρίπολης για την 5η αγωνιστική των Play out της Stoiximan Super League.

Σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι στην αποστολή επιστρέφουν ο Τσούμπερ που εξέτισε και ο Κίνι. Αντίθετα εκτός παραμένουν οι Μανσούρ και Τσαντίλας.

Η αποστολή του Ατρόμητου: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τσούμπερ, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Ουκάκι, Τσιλούλης, Φαν Βέερτ.