Ο Ολυμπιακός ανέβασε δύο φωτογραφίες του Πάνου Ρέτσου, από το 2016 και το 2026, στο viral Instagram trend.

Το δημοφιλές trend του Instagram που έχει γίνει Viral έκανε ο Ολυμπιακός, επιλέγοντας ως πρωταγωνιστή τον Πάνο Ρέτσο. Οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν δύο φωτογραφίες, μία από το 2016 και μία από το 2026, δείχνοντας τη διαδρομή του Έλληνα στόπερ μέσα σε μία δεκαετία.

Η πρώτη εικόνα είναι από το 2016, ενώ η δεύτερη δείχνει τον Ρέτσο σήμερα με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο. Η ανάρτηση έχει χαρακτήρα “throwback” για τον στόπερ που είναι… γέννημα-θρέμμα των ερυθρόλευκων.

Ο Πάνος Ρέτσος έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και ανέβηκε στην πρώτη ομάδα το 2016. Το 2017 πήρε μεταγραφή στη Λεβερκούζεν, όπου έμεινε μέχρι το 2022, έχοντας παράλληλα διαδοχικούς δανεισμούς σε Σέφιλντ και Σεντ Ετιέν. Το 2022 μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Έλλας Βερόνα, ενώ το καλοκαίρι του 2023 επέστρεψε στον Ολυμπιακό.

Ο 27χρονος αμυντικός έχει πλέον 151 συμμετοχές με τα ερυθρόλευκα, με απολογισμό 5 γκολ και 3 ασίστ, και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας.