Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Μαρούσι, το ντέρμπι του Μάντσεστερ και τη μάχη της Εθνικής
Σάββατο σήμερα (17/1) και το αθλητικό μενού στο πρόγραμμα τηλεόρασης είναι αρκετά πλούσιο.
Η αρχή γίνεται στις 14:30 στο Μάντσεστερ, με το τοπικό ντέρμπι της Γιουνάιτεντ απέναντι στη Σίτι (Novasports Premier League), ενώ μισή ώρα μετά (15:00, Novasports 1) η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί τη Λεβάντε για τη La Liga.
Ξανά... μισή ώρα μετά (15:30, Novasports 2) υπάρχει δράση στη Stoiximan Superleague με τον Πανσερραϊκό να περιμένει την Κηφισιά, ενώ στις 16:00 (ΕΡΤ 2) ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Μαρούσι, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει και το Προμηθέας Πατρών - Πανιώνιος (ΕΡΤ 1 Σπορτς) για τη Stoiximan GBL.
Ακολουθεί στις 17:00 πανδαισία με 5 αγώνες για την Premier League, εκ των οποίων ξεχωρίζει το Τότεναμ - Γουέστ Χαμ (Novasports 5) αλλά και η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Μπέρνλι (Novasports Premier League). Επιστρέφουμε στο μπάσκετ, καθώς στις 18:15 η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Καρδίτσα (ΕΡΤ 2), λίγο πριν τη μεγάλη μάχη της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών απέναντι στην Τουρκία για την 2η φάση των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (ΕΡΤ 2 Σπορτς).
Στις 21:00 υπάρχει ο μικρός τελικός του Κόπα Άφρικα μεταξύ Αιγύπτου και Νιγηρίας (ΕΡΤ 2), ενώ η βραδιά ολοκληρώνεται με την... ελληνική μάχη στην Πορτογαλία, Ρίο Άβε - Μπενφίκα (22:30, Cosmote Sport 3).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι (14:30, Novasports Premier League)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Λεβάντε (15:00, Novasports 1)
- Πανσερραϊκός - Κηφισιά (15:30, Novasports 2)
- Ολυμπιακός - Μαρούσι (16:00, ΕΡΤ 2)
- Προμηθέας - Πανιώνιος (16:00, ΕΡΤ Σπορτς 1)
- Ουντινέζε - Ίντερ (16:00, Cosmote Sport 2)
- Τσέλσι - Μπρέντφορντ (17:00, Novasports 4)
- Τότεναμ - Γουέστ Χαμ (17:00, Novasports 5)
- Λίβερπουλ - Μπέρνλι (17:00, Novasports Premier League)
- Καρδίτσα - ΑΕΚ (18:15, ΕΡΤ 2)
- Λειψία - Μπάγερν Μονάχου (19:30, Novasports 3)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Άρσεναλ (19:30, Novasports Premier League)
- Αίγυπτος - Νιγηρία (21:00, ΕΡΤ 2)
- Ρίο Άβε - Μπενφίκα (22:30, Cosmote Sport 3)
