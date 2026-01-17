Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών γεγονότων της ημέρας (17/1).

Σάββατο σήμερα (17/1) και το αθλητικό μενού στο πρόγραμμα τηλεόρασης είναι αρκετά πλούσιο.

Η αρχή γίνεται στις 14:30 στο Μάντσεστερ, με το τοπικό ντέρμπι της Γιουνάιτεντ απέναντι στη Σίτι (Novasports Premier League), ενώ μισή ώρα μετά (15:00, Novasports 1) η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί τη Λεβάντε για τη La Liga.

Ξανά... μισή ώρα μετά (15:30, Novasports 2) υπάρχει δράση στη Stoiximan Superleague με τον Πανσερραϊκό να περιμένει την Κηφισιά, ενώ στις 16:00 (ΕΡΤ 2) ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Μαρούσι, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει και το Προμηθέας Πατρών - Πανιώνιος (ΕΡΤ 1 Σπορτς) για τη Stoiximan GBL.

Ακολουθεί στις 17:00 πανδαισία με 5 αγώνες για την Premier League, εκ των οποίων ξεχωρίζει το Τότεναμ - Γουέστ Χαμ (Novasports 5) αλλά και η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Μπέρνλι (Novasports Premier League). Επιστρέφουμε στο μπάσκετ, καθώς στις 18:15 η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Καρδίτσα (ΕΡΤ 2), λίγο πριν τη μεγάλη μάχη της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών απέναντι στην Τουρκία για την 2η φάση των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (ΕΡΤ 2 Σπορτς).

Στις 21:00 υπάρχει ο μικρός τελικός του Κόπα Άφρικα μεταξύ Αιγύπτου και Νιγηρίας (ΕΡΤ 2), ενώ η βραδιά ολοκληρώνεται με την... ελληνική μάχη στην Πορτογαλία, Ρίο Άβε - Μπενφίκα (22:30, Cosmote Sport 3).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας