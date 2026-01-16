ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν Καμαρά, Σάστρε, Θυμιάνης, καλύτερα και ο Ντεσπόντοφ
Το πρόβλημα με τις ιώσεις κράτησε αρκετούς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εκτός προπονήσεων και αγώνων, αλλά μετά το χθεσινό ρεπό που έδωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, σήμερα στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας επέστρεψαν οι Καμαρά, Σάστρε και Θυμιάνης, με τον Ντεσπόντοφ να ακολουθεί πρόγραμμα επανένταξης και τον Παβλένκα μέρος της προπόνησης.
Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας ήταν ο Ιβανούσετς.
Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:
Η πρόκριση επί του Ολυμπιακού ανήκει πλέον στο παρελθόν. Μετά από ένα απαραίτητο ρεπό, οι παίκτες επέστρεψαν το απόγευμα της Παρασκευής στη δουλειά και σήκωσαν μανίκια ενόψει ΟΦΗ.
Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Ολυμπιακό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με τους προπονητές στον τομέα της κατοχής της μπάλας και της τακτικής μέσα από διάφορες ασκήσεις και στο φινάλε έπαιξαν οικογενειακό δίτερμα.
Οι Καμαρά Σάστρε, Θυμιάνης προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, ο Ντεσπόντοφ ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης, ο Παβλένκα έκανε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ο Ιβανούσετς υποβλήθηκε σε θεραπεία.
Το Σάββατο (17.01) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45».
