Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «fanatic.ro» υπάρχει οριστική συμφωνία του Άρη με τη Ραπίντ Βουκουρεστίου για τον δανεισμό του Ολίμπιου Μορουτσάν με την προοπτική πώλησής του.

Κατά τη ρουμάνικη ιστοσελίδα, είναι εξαιρετικά πιθανός ο δανεισμός του έμπειρου μέσου από τον Άρη στη Ραπίντ Βουκουρεστίου και απομένει να διευκρινιστεί ποια θα επιλεγεί από τις δύο προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι. «Η Ραπίντ βρήκε την ιδεατή λύση για μια – αναμφίβολα – σημαντική κίνηση ενίσχυσης. Ο ατζέντης του παίκτη, Ντράγκος Σίρμπου, ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις με τον Άρη είτε για τον εξάμηνο δανεισμό του παίκτη με υποχρεωτική option αγοράς είτε για την άμεση υπογραφή συνεργασίας 1.5 έτους με τη Ραπίντ και την αποδέσμευση του παίκτη», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Το βέβαιο είναι ότι ο Ολίμπιου Μορουτσάν έχει ενημερωθεί ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μανόλο Χιμένεθ καθώς επίσης και ότι στο προηγούμενο διάστημα ο ατζέντης του μπήκε σε διαδικασία αναζήτησης προσωρινής εργασιακής στέγης.