Ο ΠΑΟΚ έκανε χρήση του δικαιώματος για αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και έκανε αίτημα για το παιχνίδι με την Κηφισιά.

Μετά τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ κατέθεσε αίτημα για αναβολή αγώνα πρωταθλήματος, λόγω των κρίσιμων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων που έχει στο Europa League, με αποτέλεσμα να αναβληθεί -όπως ορίζει ο κανονισμός διεξαγωγής του πρωταθλήματος- το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά.

Πρόκειται για τον αγώνα της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 25 Γενάρη.

Το αίτημα θα γίνει αποδεκτό και έτσι ο Δικέφαλος δεν θα έχει υποχρεώσεις εκείνο το Σαββατοκύριακο.

Θυμίζουμε πως στις 22 Ιανουαρίου, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Μπέτις στην Τούμπα και μία εβδομάδα μετά, στις 29 Ιανουαρίου παίζει με τη Λυών στη Γαλλία.

Πρόκειται για δύο κρίσιμες αναμετρήσεις με φόντο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.