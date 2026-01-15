Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς έκανε θεραπεία και είναι πολύ δύσκολο να προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τον στόχο του με τον Άρη. Πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και τώρα στρέφει την προσοχή του στο κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην OPAP Arena στις 21.00.

Ο Ράφα Μπενίτεθ πλην του τραυματία Ντέσερς, που ούτως ή άλλως θ' αργήσει να επιστρέψει στη δράση, πονοκεφαλιάζει και για τον Φίλιπ Τζούριτσιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε σκοράρει στο πρόσφατα ντέρμπι με την Ένωση στη Λεωφόρο, στην ήττα των πράσινων με 3-2, έχει ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο. Έκανε και σήμερα Πέμπτη θεραπεία κι όπως όλα δείχνουν, είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Το αν θα μπει στην αποστολή ουσιαστικά θα φανεί στην προπόνηση του Σαββάτου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Μεσημεριανή προπόνηση περιελάμβανε το πρόγραμμα για τους Πράσινους την επομένη της πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Άρη, ακολούθησαν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Θεραπεία και ατομικό έκανε ο Τζούριτσιτς, ενώ πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε ο Ντέσερς».