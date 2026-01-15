ΚΕΔ: Η Ελένη Αντωνίου ελίτ, υποβιβάστηκε ο Σιδηρόπουλος

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διεθνείς διαιτητές του 2026. Η λίστα εγκρίθηκε από την παγκόσμια ομοσπονδία. Γυναίκα η μοναδική ελίτ, υποβιβάστηκε ο Σιδηρόπουλος.

Η ΕΠΟ έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα των διεθνών διαιτητών για το 2026, στην οποία καταγράφεται μία και μοναδική εκπροσώπηση στην κατηγορία Elite και πρόκειται για γυναίκα, την Ελένη Αντωνίου.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη (15/1) ανακοινώθηκαν οι 11 Έλληνες διαιτητές που θα φέρουν το σήμα της FIFA, με την Ελένη Αντωνίου να είναι η μόνη που διατηρεί θέση στην κορυφαία κατηγορία, μετά τον υποβιβασμό του Τάσου Σιδηρόπουλου.

Την ίδια στιγμή, στη λίστα των διεθνών προστέθηκε και ο Φώτης Πολυχρόνης, ο οποίος εντάσσεται στη Β’ κατηγορία, διευρύνοντας τον αριθμό των Ελλήνων ρέφερι με διεθνή παρουσία.

Διαιτητές

Ονοματεπώνυμο Κατηγορία Διεθνής από

1 Σιδηρόπουλος Αναστάσιος A' 2011
2 Παπαπέτρου Αναστάσιος A' 2016
3 Φωτιάς Βασίλειος A' 2021
4 Παπαδόπουλος Ιωάννης Β' 2017
5 Βεργέτης Χρήστος Β' 2024
6 Τσακαλίδης Αλέξανδρος Β' 2025
7 Πολυχρόνης Φώτιος Β' 2026 (Νέος)
8 Αντωνίου Ελένη Ελίτ 2014
9 Τσιοφλίκη Ανδρομάχη Β' 2016
10 Μυλοπούλου Αναστασία A' 2022
11 Πιγγιού Ειρήνη Β' 2023

 

Βοηθοί Διαιτητές

Ονοματεπώνυμο Διεθνής από

1 Κωσταράς Πολυχρόνης 2014
2 Δημητριάδης Λάζαρος 2013
3 Πετρόπουλος Τρύφων 2016
4 Φωτόπουλος Ανδρέας 2024
5 Μεϊντανάς Ανδρέας 2021
6 Μπουξμπάουμ Ραϊνχαρντ 2019
7 Νικολακάκης Βασίλειος 2019
8 Παπαδάκης Μιχαήλ 2025
9 Κολλιάκος Άγγελος 2025
10 Απτόσογλου Ιορδάνης 2019
11 Κομισοπούλου Γεωργία 2017
12 Τσικλιτάρη Βασιλεία 2022
13 Δέτση Μαρία 2019
14 Παπαδοπούλου Ζωή 2023
15 Τσαγανού Δήμητρα 2024

Βίντεο Βοηθοί Διαιτητές (VAR)

Ονοματεπώνυμο Διεθνής από

1 Ευαγγέλου Άγγελος 2022
2 Κουμπαράκης Στέφανος 2024
3 Ζαμπαλάς Σπυρίδων 2023
4 Σιδηρόπουλος Αναστάσιος 2025
5 Τζήλος Αθανάσιος 2025
6 Παπαδόπουλος Ιωάννης 2024

Διαιτητές ποδοσφαίρου σάλας

1 Χριστοδουλής Βασίλειος Α' 2013
2 Αδαμόπουλος Αντώνιος Β' 2017
3 Ντάλας Παναγιώτης Β' 2019

Διαιτητές ποδοσφαίρου άμμου

1 Φίτσας Γεώργιος 2020
2 Μανούρας Νικόλαος 2023
3 Παπαδοπουλος Εμμανουήλ 2024

@Photo credits: INTIME
     

