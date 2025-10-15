Μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις στην καριέρα της πέτυχε η Έλενα Αντωνίου, καθώς ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την 2η αγωνιστική των ομίλων του UEFA Women's Champions League.

Η 40χρονη Ελληνίδα θα βρεθεί στη Μαδρίτη την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της διαιτητικής πορείας της.

Βοηθοί της στο παιχνίδι θα είναι οι Ζωή Παπαδοπούλου, Βασιλεία Τσικλητάρη και ως 4η η Ειρήνη Πινγκίου. Επιπλέον, στο VAR θα βρίσκεται ο Στέφανος Κουμπαράκης μαζί με την Ελβετίδα Μισέλ Σμέλτσερ.

Η αστυνομικός στο επάγγελμα, Ελένη Αντωνίου είναι διεθνής ρέφερι από την ΕΠΣ Αχαϊάς, η οποία στο παρελθόν έχει διευθύνει και άλλους αγώνες για το Champions League Γυναικών, ενώ ήταν μάλιστα και η πρώτη γυναίκα διαιτητής στην ιστορία του πρωταθλήματος, μιας και είχε οριστεί ως τέταρτη σε παιχνίδι της Stoiximan Super League και συγκεκριμένα στην αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης-Λάρισα το 2019.

Επίσης είναι και η πρώτη γυναίκα διαιτητής που σφύριξε αγώνα Α΄ Εθνικής στην αναμέτρηση Βόλος-Όφη το Σεπτέμβριο του 2022.