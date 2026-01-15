«Καμπάνα» ενός μήνα επιβλήθηκε στον Αχιλλέα Νταβέλη

Ποινή απαγόρευσης εισόδου ενός μήνα επέβαλε στον ισχυρό άνδρα της ΑΕΛ, Αχιλλέα Νταβέλη το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της λίγκας.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague τιμωρήσε με ποινή απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικό χώρο και αποδυτήρια διάρκειας ενός μήνα τον ιδιοκτήτη της ΑΕΛ, Αχιλλέα Νταβέλη για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα με την Κηφισιά.

Πρόστιμα επιβλήθηκαν επίσης σε τέσσερις ΠΑΕ. Ο Παναθηναϊκός καλείται να πληρώσει 3,5 χιλ. ευρώ ενώ από 1.000 θα πρέπει να πληρώσουν ο Λεβαδειακός, ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του οργάνου

Αρ. Απόφ. 9/15-1-2026

ΠΡΟΣ 1) ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET

2) Α. ΝΤΑΒΕΛΗΣ (Μεγαλομέτοχος)

Δέχεται ότι ο 2ος εγκαλούμενος τέλεσε την αποδιδόμενη

σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στον Α. ΝΤΑΒΕΛΗ για τη πράξη, για την οποία

κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, την ποινή της απαγόρευσης

της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για

ένα (1) μήνα (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ’, 11,

12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 10-1-2026 με την ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ)

Αρ. Απόφ. 11/15-1-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ τη χρηματική ποινή των

χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1,

2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 11-1-2026 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

Αρ. Απόφ. 10/15-1-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 2η αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την 1η αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τη χρηματική ποινή των

χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1,

2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 10-1-2026 με την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ)

Αρ. Απόφ. 12/15-1-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΦΗ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΦΗ τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και

4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 11-1-2026 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)

Αρ. Απόφ. 13/15-1-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ α) τη χρηματική

ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την

οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της

πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε πέντε

προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής

περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 168/26-9-2025, 203/30-10-

2025, 210/6-11-2025, 222/12-11-2025 και 236/2-12-2025

τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου

(παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15

παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ.

γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού τριών

χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00) ευρώ.

(αγώνας της 11-1-2026 με την ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ)