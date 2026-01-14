Απειλούνται με το... σταγονόμετρο: Το εντυπωσιακό στατιστικό για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο ΠΑΟΚ έχουν εξαιρετικούς αριθμούς στην Ευρώπη όσον αφορά την απειλή προς την εστία τους σύμφωνα με το CIES.

Το CIES έκανε μία ανάρτηση με τις ευρωπαϊκές ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα που έχει δεχθεί τη μικρότερη απειλή προς την εστία τους και η ελληνική εκπροσώπηση είναι διπλή σε αυτή τη λίστα.

Συγκεκριμένα, τόσο ο Ολυμπιακός με 0,65 xG Conceded όσο και ο ΠΑΟΚ με 0,69 xG Conceded βρίσκονται στην κατηγορία με τις ομάδες που έχουν επιτρέψει τις λιγότερες φορές επικίνδυνες επιθέσεις.

Πρώτη στη λίστα είναι η Πόρτο με 0,51, ακολουθεί η Μπάγερν Μονάχου με 0,55 και την 3άδα συμπληρώνει η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη με 0,63. Ο Ολυμπιακός είναι στην 4η θέση και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 6η, με τη Σαχτάρ να είναι ανάμεσα τους.