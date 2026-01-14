Απειλούνται με το... σταγονόμετρο: Το εντυπωσιακό στατιστικό για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ
Το CIES έκανε μία ανάρτηση με τις ευρωπαϊκές ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα που έχει δεχθεί τη μικρότερη απειλή προς την εστία τους και η ελληνική εκπροσώπηση είναι διπλή σε αυτή τη λίστα.
Συγκεκριμένα, τόσο ο Ολυμπιακός με 0,65 xG Conceded όσο και ο ΠΑΟΚ με 0,69 xG Conceded βρίσκονται στην κατηγορία με τις ομάδες που έχουν επιτρέψει τις λιγότερες φορές επικίνδυνες επιθέσεις.
Πρώτη στη λίστα είναι η Πόρτο με 0,51, ακολουθεί η Μπάγερν Μονάχου με 0,55 και την 3άδα συμπληρώνει η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη με 0,63. Ο Ολυμπιακός είναι στην 4η θέση και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 6η, με τη Σαχτάρ να είναι ανάμεσα τους.
Most impenetrable ❌ European top divisions teams as per xG conceded per 90' (@impect_official)— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 13, 2026
🥇 #FCPorto 🇵🇹 0.51
🥈 #FCBayern 🇩🇪 0.55
🥉 #SportingCP 🇵🇹 0.63#Olympiacos 🇬🇷 #Shakhtar 🇺🇦 #PAOK 🇬🇷 #Slavia 🇨🇿 #Dynamo 🇺🇦 #Arsenal 🏴 #RFS 🇱🇻 pic.twitter.com/LAPm6gooBH
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.