Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Γερμανία, ο Παναθηναϊκός είναι στις ομάδες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Γκέιγκερ.

Το «kicker» χτύπησε... ξανά με νέο πιθανό μεταγραφικό στόχο για την μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Το γερμανικό μέσο, μετά την περίπτωση του Άλεξ Κραλ, έφερε στο φως της δημοσιότητας κι εκείνη του Ντένις Γκέικερ.

Πρόκειται για 27 χρονο Γερμανό κεντρικό μέσο που αγωνίζεται στην Χόφενχαϊμ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Φέτος, δεν έχει πατήσει καθόλου χορτάρι ενώ δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε άλλη ομάδα στην καριέρα του, αφού έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της.

Το ρεπορτάζ αυτό σημειώνει πως ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ερωτήσεις για τον συγκεκριμένο παίκτη ενώ έχουν υπάρξει και συνομιλίες. Βέβαια ερώτηση για τον Ντένις Γκέιγκερ φαίνεται να έχει κάνει και ο Άγιαξ, αλλά και άλλες ομάδες, εντός κι εκτός Γερμανίας. Μάλιστα ανέφερε πως το καλοκαίρι είχε απασχολήσει και την ΑΕΚ.

Το deal θα μπορούσε να γίνει μ' έναν δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι και την πρόβλεψη σχετικής οψιόν αγοράς.

Όπως σημειώνεται στην συνέχεια του κειμένου ο Γερμανός μέσος τέθηκε εκτός ομάδας πέφτοντας «θύμα» μίας διαδικασίας αλλαγών που ξεκίνησε το καλοκαίρι στην Χόφενχαϊμ, αλλά και ότι είχε αρκετούς τραυματισμούς στην καριέρα του, που επηρέασαν την ανάπτυξή του.