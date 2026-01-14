Διαβάστε στο Gazzetta τα πραγματικά δεδομένα στην μεταγραφική ιστορία του Παναθηναϊκού με τον Σαντίνο Αντίνο.

Την ώρα που σε Αργεντινή και Ελλάδα η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο είχε θεωρηθεί ως οριστικά και αμετάκλητα «κλεισμένη», η διαπραγμάτευση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Γοδόϊ Κρουζ συνεχίστηκε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, αποδεικνύοντας στη πραγματικότητα πως τίποτα δεν είχε τελειώσει. Δεν υπάρχει μια τυπική αλλαγή εγγράφων αλλά διαπραγμάτευση.

Όπως είχατε διαβάσει με υπευθυνότητα στο Gazzetta και το απόγευμα της Τρίτης, ούτε οριστική συμφωνία υπήρχε, ούτε υπογραφές, σε μία υπόθεση όπου υπάρχει ο απρόβλεπτος παράγοντας του Χοσέ Μανσούρ. Του προέδρου της Γοδόϊ.

Το βράδυ της Τρίτης ήρθε ακόμη μία επιβεβαίωση.

Για πέμπτη φορά τις τελευταίες ημέρες, η προφορική συμφωνία, αποτυπώθηκε από τους Αργεντίνους με διαφορετικούς όρους στο χαρτί.

Με αποτέλεσμα από τα τελευταία συμφωνηθέντα, να προκύψουν νέες οικονομικές απαιτήσεις αλλά και επιμέρους όροι που αν ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε τόσο πολύ τον ποδοσφαιριστή, θα τους είχε επιστρέψει ως απαράδεκτους και θα είχε φύγει από το τραπέζι.

Το Τριφύλλι θεωρεί ζωτικής ποδοσφαιρικής σημασίας την απόκτηση του Αντίνο, θέλει να βάλει στο ρόστερ του ένα παιδί με μεγάλο ταλέντο και τεράστια προοπτική και παράλληλα να ολοκληρώσει με happy end την υπόθεση και για τον κόσμο του που ανυπομονεί να δει τον Αργεντινό άσο με την πράσινη φανέλα.

Στη νέα διαπραγμάτευση, ο Παναθηναϊκός ανέβασε και πάλι την προσφορά του, έδειξε ξανά στη πράξη πόσο πολύ θέλει να τελειώσει το deal με μία υπέρβαση άνευ προηγουμένου αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο αργεντίνικος σύλλογος να λογικευθεί και να δείξει την ίδια διάθεση, ώστε να πέσουν υπογραφές και ο Αντίνο να μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα.

*Ο Τόνι Φρουκ της Ριέκα δεν είναι μία από τις περιπτώσεις που απασχολούν τον Παναθηναϊκό την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.