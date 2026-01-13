Οι τέσσερις προφορικές «συμφωνίες» του Παναθηναϊκού με την Γοδόϊ Κρουζ, ο παράγοντας Χοσέ Μανσούρ και μία από τις λίγες φορές που τα έγγραφα και οι υπογραφές δεν είναι τυπικά στοιχεία μίας ολοκλήρωσης ενός μεταγραφικού σίριαλ που οδεύει προς το φινάλε του.

Για πέμπτη φορά την τελευταία εβδομάδα η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό θεωρείται τελειωμένη υπόθεση από τα αργεντίνικα media και μάλιστα με ποσά που είναι εκτός πραγματικότητας, καθώς δέκα εκατομμύρια ευρώ στο τραπέζι από την πλευρά του «τριφυλλιού» δεν έχουν πέσει και πιθανότατα δεν θα χρειαστεί κιόλας.

Οι «πράσινοι» μέχρι και σήμερα έχουν συμφωνήσει με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, έχουν φέρει την οικογένειά με το μέρος τους έχοντας ανθρώπινη συμπεριφορά και ταυτόχρονα έχουν προσφέρει ό,τι ζήτησαν οι εκπρόσωποί του.

Παράλληλα, απέναντι στα επικοινωνιακά και όχι μόνο τερτίπια του ισχυρού άνδρα της Γοδόϊ Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, ο ελληνικός σύλλογος απαντούσε με καλύτερες, βελτιωμένες προτάσεις. Με υπομονή και επιμονή και την ασφυκτική πίεση της οικογένειας και των μάνατζερ του παίκτη.

Ο διεθνής εξτρέμ με τα υπάρχοντα δεδομένα βρίσκεται πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό αλλά τελειωμένη μεταγραφή δεν υπάρχει την ώρα που γράφονταν τούτες οι γραμμές. Μόνο όποιος δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα από το στόρι της υπόθεσης, μπορεί να θεωρεί πως φτάσαμε στο happy end.

Γιατί; Η εξήγηση προκύπτει από το ρεπορτάζ.

Από την εκκίνηση της διαπραγμάτευσης μέχρι και σήμερα υπήρχαν τέσσερις προφορικές «συμφωνίες»! Ο Μανσούρ ζητούσε, ο Παναθηναϊκός συμφωνούσε και... φτου από την αρχή. Όταν αυτό έχει συμβεί τόσες φορές, το οριστικό happy end θα έρθει μόνο όταν η όποια συμφωνία αποτυπωθεί στο χαρτί και σφραγιστεί με υπογραφές.

Σε οποιαδήποτε άλλη υπόθεση, οι μεταγραφές των συμβολαίων θα ήταν τυπική διαδικασία. Στην υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο δεν είναι, καθώς η διαχείριση της υπόθεσης από τον Μανσούρ είναι λογικό να δημιουργεί φόβους για αλλαγή δεδομένων την τελευταία στιγμή...