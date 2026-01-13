Σχεδόν όλο το ρόστερ έχει πλέον διαθέσιμο ο Μάρκο Νίκολιτς καθώς οι Ρότα, Ζίνι και Πιερό προπονήθηκαν κανονικά ενόψει της αναμέτρησης Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς περίμενε μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων να έχει σχεδόν όλο το σύνολο του ρόστερ του διαθέσιμο καθώς ο τεχνικός της ΑΕΚ ανέμενε να μειωθούν οι απουσίες στο ελάχιστο με την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης.

Μετά τον Γκατσίνοβιτς που είχε επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων από την περασμένη εβδομάδα, το ίδιο συμβαίνει και με τους Ρότα, Ζίνι και Πιερό.

Ο Ρότα είχε χάσει την τελευταία στιγμή με ενοχλήσεις το ματς με τον Άρη, αλλά δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό και προπονήθηκε κανονικά σήμερα ενόψει της αυριανής αναμέτρησης Κυπέλλου με τον ΟΦΗ. Έτσι επανέρχεται στη διάθεση του Νίκολιτς.

Σε κανονικούς ρυθμούς προπονούνται πλέον και ο Ζίνι, του οποίου την επιστροφή περίμενε πως και πως ο Νικολιτς, αλλά και ο Πιερό. Αμφότεροι άλλωστε ανέβαζαν ρυθμούς το τελευταίο διάστημα, κάτι που σημαίνει πως ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ έχει πλέον μία μόλις απουσία, αυτή του Περέιρα, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει προς τα τέλη Ιανουαρίου μετά το κάταγμα που υπέστη στο δάχτυλο.

Ο Νίκολιτς βλέπει τη «φαρέτρα» του να γεμίζει σε ένα σημαντικό σημείο της σεζόν καθώς ακολουθούν πολλά απαιτητικά παιχνίδια και έρχονται και τα ντέρμπι του πρωταθλήματος, με τον Σέρβο τεχνικό μετά από πολύ καιρό να μπορεί να υπολογίζει την πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών του.