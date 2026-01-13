Ο Άρης ανακοίνωσε την επιστροφή του Ούγγρου ακραίου μπακ, Μάρκο Κέρκεζ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 1,5 έτους.

Η ανακοίνωση του Άρη

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την επιστροφή του Marko Kerkez στην ομάδα μας.

Ο Ούγγρος αμυντικός (έχει ρίζες από την Σερβία), που υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2027, γεννήθηκε στην πόλη Vrbas στις 26 Ιουνίου 2000.

Στο ξεκίνημα της καριέρας του εντάχθηκε στις αυστριακές SC Columbia και SV Gablitz. Ακολούθησαν η ουγγρική ETO FC Gyor (U19) και οι σερβικές FK Rad (U19), FK Kabel Novi Sad, FK Stanisic.

Το καλοκαίρι του 2023 τον απέκτησε η FK Vojvodina, η οποία στη συνέχεια τον παραχώρησε με τη μορφή δανεισμού στην FK Mladost.

Επόμενοι σταθμοί στην καριέρα του 24χρονου αμυντικού ήταν -εκ νέου- στην Σερβία, φορώντας τη φανέλα των FK Spartak Subotica και FK Partizan.

Από την ομάδα του Βελιγραδίου μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να φορέσει τη φανέλα του ΑΡΗ για πρώτη φορά την αγωνιστική περίοδο 2024-’25.

Το πρώτο μισό της φετινής σεζόν αγωνίστηκε στο ολλανδικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Fortuna Sittard και από σήμερα ο Marko Kerkez ανήκει ξανά στην οικογένεια του ΑΡΗ».

Κέρκεζ: «Είμαι έτοιμος να προσφέρω τα πάντα»

Στις πρώτες του δηλώσεις στο arisfc.com.gr, ο Μάρκο Κέρκεζ, τόνισε:

«Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω. Την πρώτη φορά ήμουν λίγο άτυχος εξαιτίας του τραυματισμού μου, αλλά αυτή την φορά έχω επανέλθει υγιής και είμαι έτοιμος να προσφέρω τα πάντα σε αυτήν την ομάδα.

Γνωρίζω πόσο μεγάλος Σύλλογος είναι ο ΑΡΗΣ και πόσο εκπληκτικούς οπαδούς έχει.

Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο και να ζήσουμε την ατμόσφαιρα».