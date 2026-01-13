Ο Αλμπάν Λαφόν θα είναι κανονικά στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για τον νοκ άουτ αγώνα με τον Άρη σε αντίθεση με τον Φίλιπ Τζούρισιτς, που έμεινε εκτός.

Ένα καλό κι ένα κακό νέο έκρυβε η σημερινή προπόνηση για τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού ο Ισπανός τεχνικός είδε τον άρτι αφιχθέντα από το Copa Africa, Αλμπάν Λαφόν να προπονείται κανονικά, μετά την επιστροφή του, όχι όμως και τον Φίλιπ Τζούρισιτς.

Ο Σέρβος επιθετικός μέσος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα μιας και κι έχει ενοχλήσεις στην γάμπα κι έτσι έμεινε εκτός του σημαντικού μονού αγώνα με τον Άρη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, που θα γίνει στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη (14/01).

Από κει και πέρα εκτός έμειναν ο τραυματίας Ντέσερς, που έκανε θεραπεία, αλλά και οι Ταμπόρδα, Μαντσίνι, Βιλένα και Μλαντένοβιτς. Κανονικά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή και ο Πάλμερ-Μπράουν, που ταλαιπωρήθηκε από ίωση, αλλά και ο Παύλος Παντελίδης για πρώτη του φορά.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Άρη

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Νεμπής, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.