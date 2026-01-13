O ΟΦΗ έχει δώσει άδεια στον Μάρκο Ράκονιατς για να προχωρήσει τη μετακίνηση του στη Χάποελ Ιερουσαλήμ και μένει να φανεί εάν θα είναι μεταγραφή ή δανεισμός με οψιόν.

Στο Ισραήλ αποκάλυψαν πως ο Μάρκο Ράκονιατς του ΟΦΗ είναι σε προχωρημένες επαφές για να «μετακομίσει» στη Χάποελ Ιερουσαλήμ. Ο Μαυροβούνιος φορ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Χρήστου Κόντη και ο Όμιλος του έχει δώσει την άδεια για να προχωρήσει τη μετακίνηση του στο κλαμπ της Ιερουσαλήμ.

Όπως προκύπτει, μέχρι στιγμής είναι ανοιχτό αν το deal των Κρητικών με τη Χάποελ θα είναι για μεταγραφή ή δανεισμό με οψιόν αγοράς και μένει να ξεκαθαρίσει, αφού πρώτα βρεθεί η «χρυσή τομή» μεταξύ του παίκτη και της ομάδας.

Σύντομα αναμένεται ο Ράκονιατς να βρεθεί στην Ιερουσαλήμ για το τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τη Χάποελ, ενώ δημοσιεύματα από το Ισραήλ υποστήριζαν πως το ταξίδι θα γίνει την Τρίτη (13/1).

Ο Ράκονιατς αποκτήθηκε το καλοκαίρι ως αντικαταστάτης του Γιουνγκ για να πλαισιώσει τους Σαλσέδο - Θεοδοσουλάκη στο «9», όμως σε καμία περίπτωση δεν προσέφερε τα αναμενόμενα. O 25χρονος επιθετικός σε 17 εμφανίσεις σκόραρε μόλις ένα γκολ κι αυτό σε ματς Κυπέλλου, κόντρα στον Ηρακλή της Super League 2.

Με την απόκτηση του Άαρον Ισέκα η τριάδα στα φορ των Κρητικών έχει «κλείσει» και ο ύψους 1.95μ. striker δεν έχει πλέον χώρο στο ρόστερ. Αξιοσημείωτο πως τόσο στο Super Cup, όσο και στο ματς πρωταθλήματος με τον Αστέρα AKTOR έμεινε εκτός αποστολής, ενώ στον αγώνα Κυπέλλου με τους Αρκάδες ήταν στον πάγκο, δίχως να πάρει χρόνο συμμετοχής.