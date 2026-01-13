Η ΑΕΛ Novibet με ανακοίνωσή της γνωστοποιούσε την λύση της συνεργασίας με τον μέχρι πρότινος τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Γιώργο Ανδρεάδη.

Η ΑΕΛ Novibet φορτσάρει για να μπορέσει να παραμείνει στην Super League με τους Θεσσαλούς εκτός από τις μεταγραφικές κινήσεις, να κάνουν αλλαγές και σε άλλα κομμάτια της ομάδας. Ένα από αυτά είναι και η θέση του τεχνικού διευθυντή με τον Γιώργο Ανδρεάδη να αποτελεί και τυπικά παρελθόν από την ομάδα.

Οι «βυσσινί» θα συνεχίσουν με τον Θωμά Κυπαρίσση στην θέση αυτή, ενώ ο Σπύρος Μάρκου αποτελεί νέος Γενικός Αρχηγός των Λαρισαίων. Το σίγουρο είναι πως στην ΑΕΛ Novibet η προσπάθεια για παραμονή όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά θα αυξηθεί προκειμένου και τη νέα χρονιά η ομάδα να παίζει στα μεγάλα σαλόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για την λύση της συνεργασίας με τον Γιώργο Ανδρεάδη έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Νovibet ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον τεχνικό διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος Γιώργο Ανδρεάδη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του και σε κάθε μελλοντικό επαγγελματικό του βήμα».

H ανακοίνωση για τον Θωμά Κυπαρίσση

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την αναβάθμιση του μέχρι πρότινος γενικού αρχηγού της ομάδας μας, Θωμά Κυπαρίσση, στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στα νέα του καθήκοντα».

H ανακοίνωση για τον Σπύρο Μάρκου

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σπύρο Μάρκου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Αρχηγού.

Ο Σπύρος Μάρκου υπήρξε αθλητής επί σειρά ετών στην πάλη με πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις. Έχει υπηρετήσει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό της πάλης και της άρσης βαρών σε σωματεία του νομού μας, στις θέσεις του Προέδρου και των μελών των διοικητικών συμβουλίων τους.

Συμμετείχε σε πολλαπλές αθλητικές δραστηριότητες του νομού και υπηρέτησε την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet από την θέση του Γενικού Αρχηγού την περίοδο 2016/17.

Ο Σπύρος Μάρκου παρακολουθεί θεσμικά και παραγοντικά την ΑΕΛ Novibet από το 2009.

Είναι εγγονός του αείμνηστου Μελέτη Μάρκου που υπήρξε ποδοσφαιριστής στις ομάδες που ίδρυσαν την ΑΕΛ Novibet. Είναι γιος του πρώην τερματοφύλακα της ΑΕΛ Novibet και μετέπειτα διαιτητή Α’ Εθνικής, Βαγγέλη Μάρκου.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet τον καλωσορίζει εκ νέου στην “βυσσινί” οικογένεια και του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του».