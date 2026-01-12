ΑΕΛ: «Θα πάρουμε παίκτες από τον Άρη μόνο αν τους εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οφειλές του σε κείνους»

Η ΑΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να κινηθεί για παίκτες του Άρη, παρά μόνο αν ισχύσουν δύο προϋποθέσεις.

Με ανακοίνωσή της η ΑΕΛ ξεκαθάρισε πως ο μόνος τρόπος να κινηθεί για παίκτες του Άρη για τους οποίους ενδιαφέρεται είναι εκείνοι να εξοφληθούν πλήρως από τους «κιτρίνους» ή να διακανονιστούν οι οφειλές που υπάρχουν προς εκείνους.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η περίπτωση του Πιόνε Σίστο, που είχαμε πληροφορηθεί από το Gazzetta.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, δια των νόμιμων εκπροσώπων της, υποχρεούται να τοποθετηθεί δημόσια και με απόλυτη σαφήνεια αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού site “on larissa “ και πιθανές διαδικτυακές αναπαραγωγές αυτών, τα οποία κάνουν λόγο για δήθεν σενάρια εμπλοκής του κ. Θοδωρή Καρυπίδη; ή και τρίτων προσώπων σε οποιασδήποτε μορφής διοικητική, μετοχική ή επιχειρηματική σχέση με την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.

Το ειλικρινές ενδιαφέρον μας για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης στο πρόσφατο παρελθόν και ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, δεν καθιστά στοιχειωδώς βάσιμη οποιαδήποτε περαιτέρω σκέψη για συζήτηση.

Ακόμη όμως και αυτό το ενδιαφέρον μας για κάποιους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, παύει να υφίσταται, καθώς προϋπόθεση για να μεταγραφούν στην ΑΕΛ Novibet ήταν να εξοφληθούν ή να διακανονιστούν σημαντικές προς αυτούς οικονομικές υποχρεώσεις από την υφιστάμενη τους ΠΑΕ, κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν είναι εφικτό. Και επειδή ο Ιανουάριος είναι σύντομος και πιεστικός, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet συνεχίζει το μεταγραφικό προγραμματισμό της χωρίς χρονοτριβή με άλλα εξίσου ενδιαφέροντα ή και καλύτερα βιογραφικά ποδοσφαιριστών.

Τα εν λόγω δημοσιεύματα είναι απολύτως ανυπόστατα, ανακριβή και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής ή νομικής βάσης. Δεν υφίσταται, ούτε υπήρξε ποτέ, καμία συζήτηση, διαπραγμάτευση, πρόθεση ή σχεδιασμός που να αφορά μεταβίβαση μετοχών, αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή διοικητική εμπλοκή του ανωτέρω προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου, πέραν των υφιστάμενων νόμιμων μετόχων της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.

Η αβασάνιστη αναπαραγωγή φημών και σεναρίων, χωρίς προηγούμενη διασταύρωση και χωρίς επίσημη πληροφόρηση από την ΠΑΕ, προσβάλλει ευθέως την ομάδα, τους μετόχους της, τους φιλάθλους της και εν γένει την θεσμική της υπόσταση, ενώ δημιουργεί σκόπιμα σύγχυση και πλήττει το κύρος της.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet επιφυλάσσεται ρητώς παντός νoμίμου δικαιώματός της έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου συνεχίσει να διακινεί ή να αναπαράγει ψευδείς πληροφορίες, συκοφαντικά σενάρια ή ανυπόστατους ισχυρισμούς που θίγουν τα έννομα συμφέροντά της, τόσο σε αστικό όσο και σε ποινικό επίπεδο.

Καλούμε άπαντες να επιδείξουν την στοιχειώδη δημοσιογραφική και θεσμική ευθύνη και να απέχουν από τη διάδοση ανυπόστατων φημών. Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet θα ενημερώνει αποκλειστικά και μόνο μέσω των επίσημων ανακοινώσεών της για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη διοίκηση, τη λειτουργία και το μέλλον της ομάδας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet παραμένει προσηλωμένη στους αγωνιστικούς και θεσμικούς της στόχους και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να υπονομεύσει την σταθερότητα, την αξιοπιστία και την ιστορία της.»