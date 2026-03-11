Ανοιχτή προπόνηση για τους φιλάθλους της ΑΕΛ Novibet τη Πέμπτη 12/3 ενόψει Αστέρα AKTOR.

Η ΑΕΛ Novibet έχει το Σάββατο ενα σημαντικό ραντεβού, καθώς αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR στη Λάρισα. Με δύο αγωνιστικές να μένουν μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, η μάχη της παραμονής έχει πάρει φωτιά ενόψει των play out. Οι βυσσινί φιλοξενούν τον Αστέρα AKTOR και η ομάδα του Σάββα Παντελίδη θέλει το τρίποντο για να αποκτήσει ένα προβάδισμα ασφαλείας!

Μάλιστα, έγινε κάλεσμα στον κόσμο να γεμίσει το AEL FC Arena, καθώς θα υπάρξει γενική είσοδος με το ποσό των 10 ευρώ για κάθε εισιτήριο και την Πέμπτη, όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ με επίσημη ανακοίνωση, θα γίνει ανοιχτή προπόνηση για τους φιλάθλους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ανοιχτή για το κοινό η προπόνηση της ΑΕΛ Novibet την Πέμπτη 12/3 Η προπόνηση της ΑΕΛ Νovibet την Πέμπτη 12/3 στο ΑΕL FC Arena στις 16:00 θα είναι ανοικτή για το κοινό, προκειμένου οι φίλαθλοι να εμψυχώσουν τους παίκτες μας, ενόψει της σαββατιάτικης αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR».

