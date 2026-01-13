Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού πήρε θέση ενάντια στον Γκαγκάτση και στον Λανουά, ενώ αναφέρθηκε στον ορισμό του Τσακαλίδη στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Τη θέση του για τα τεκτενόμενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στη διαιτητησία δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυπιακού. Οι παλαίμαχοι των Πειραιωτών με ανακοίνωση τους τάχθηκαν ενάντια στον Πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση και στον αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά, ενώ χαρακτήρισαν πρόκληση τον ορισμό του διαιτητή Τσακαλίδη, από τη Χαλκιδική, στον προημιτελικό του Κυπέλλου, κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυπιακού

«Όσοι αποτελούμε την Ιστορία του Ολυμπιακού, οι Βετεράνοι του Θρύλου, το πιο δοξασμένο κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου βλέπουμε με έκπληξη και αποτροπιασμό τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στο ποδόσφαιρο με αποφάσεις διαιτητών και αρχιδιαιτητού που ΜΟΝΟ ΣΤΟΧΟ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΞΟΥΝ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ.

Ένας Πρόεδρος της ΕΠΟ, νέος άνθρωπος που νομίσαμε ότι μπορεί να βοηθήσει να πάει παρακάτω το ποδόσφαιρο, αποδείχθηκε ανίκανος να το πράξει και μαζί με το Γάλλο Λανουά που υποτίθεται θα έφτιαχνε τη διαιτησία είναι οι δυο υπεύθυνοι για όσα τραγελαφικά βλέπουμε στα γήπεδα κάθε εβδομάδα με σωρεία ανακοινώσεων από όλες τις ομάδες!

Στο κρισιμότατο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ αύριο ο ορισμός είναι ακατανόητος για κάποιον απονήρευτο και νάρκη για όποιον ξέρει το ποδόσφαιρο. Ένας διαιτητής από την Χαλκιδική που έχει ζήσει όλη του τη ζωή στη Θεσσαλονίκη καλείται να διαιτητεύσει μια ομάδα της Θεσσαλονίκης σε αυτό το κλίμα! Μαζί του ο VARίστας Γιουγκ από την Σλοβενία ο οποίος ήταν διαιτητής σε 5 ματς του Ολυμπιακού μας στο παρελθόν με αποτέλεσμα 4 ήττες και μια ισοπαλία.

Μάλλον τα στατιστικά αυτά τον όρισαν.

Και αυτός ο ορισμός είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια αλυσίδα προκλήσεων και καλούμε τον κόσμο του Ολυμπιακού να είναι απολύτως ψύχραιμος αύριο στις εξέδρες και να βοηθήσει την ομάδα μας!

Ήρθε η ώρα ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ να απαντήσει (αγωνιστικά και θεσμικά) σε όσους ΝΑΝΟΥΣ νόμισαν πως μπορούν να τα βάλουν με γίγαντες!».