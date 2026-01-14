Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Γιώργου Αθανασιάδη
Οι αναγνώστες του Gazzetta έχουν τον λόγο στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, ψηφίζοντας διαδικτυακά τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της χρονιάς.
Ο Γιώργος Αθανασιάδης, Έλληνας τερματοφύλακας με πολυετή παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατέθεσε τις δικές του επιλογές για τους κορυφαίους αθλητές και ομάδες του 2025.
Ο έμπειρος γκολκίπερ ψήφισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως Αθλητή της Χρονιάς, την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ως Αθλήτρια της Χρονιάς, την Εθνική Μπάσκετ Ανδρών ως Ομάδα της Χρονιάς στους Άνδρες και την Εθνική Πόλο Γυναικών ως Ομάδα της Χρονιάς στις Γυναίκες.
Αναλυτικά οι επιλογές του Γιώργου Αθανασιάδη
- Αθλητής της Χρονιάς: Γιάννης Αντετοκούνμπο
- Αθλήτρια της Χρονιάς: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου
- Ομάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Εθνική Μπάσκετ Ανδρών
- Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Εθνική Πόλο Γυναικών
- Προπονητής της Χρονιάς: Βασίλης Σπανούλης
- Αθλητής/Αθλήτρια με Αναπηρία της Χρονιάς: Αντώνης Τσαπατάκης
- Rising Star - Άνδρας: Χρήστος Μουζακίτης
- Rising Star - Γυναίκα: Ερμιόνη Γκίκα
