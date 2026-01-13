Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Έκλεισε η μεταγραφή του Αντίνο στο «τριφύλλι» λένε οι Αργεντίνοι
Με νέα ανάρτησή του στο «X» ο Αργεντινός δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα ανέφερε πως ολοκληρώθηκε το deal για την μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό. Εκείνος μάλιστα προχώρησε και στην αποκάλυψη λεπτομερειών για την συμφωνία.
Τα χρήματα που δαπάνησαν οι «πράσινοι» για να ολοκληρώσουν οι μεταγραφοί σύμφωνα με τον Αργετινό ρεπόρτερ έφτασαν τα 10 εκατ. ευρώ. Μάλιστα αυτά δεν αφορούν το 100% των δικαιωμάτων του, αλλά το 75% αυτών.
Ο Γκρόβα συμπλήρωσε πως ο παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο τεσσάρων ετών. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγή εγγράφων για να τελειώσει και το τυπικό μέρος του deal.
🚨Santino Andino refuerza #Panathinaikos
👉🏾#GodoyCruz vende el 75% en €10M
📍Se cruzan contratos en lo términos anticipados ayer.
✍🏾 por cuatro años. pic.twitter.com/6CbiWxOi96— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 13, 2026
