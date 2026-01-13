Το έγκριτο μέσο αναλύει σε εκτενές άρθρο του το γεγονός πως ο Μεχντί Ταρέμι είναι τη δεδομένη στιγμή ο πρώτος στόχος για την επιθετική ενίσχυση της Φόρεστ.

Στην κορυφή της λίστας της Νότιγχαμ Φόρεστ, αναφορικά με την απόκτηση επιθετικού, βρίσκεται ο Μεχντί Ταρέμι, όπως αναφέρει σε αναλυτικό άρθρο του ένα από τα κορυφαία ΜΜΕ παγκοσμίως.

Το Athletic ανήρτησε εκτενές κείμενο αναφορικά με την περίπτωση του Ιρανού στράικερ των Πειραιωτών, στο οποίο αναλύει γιατί ο 33χρονος έχει προκριθεί στη λίστα των περιπτώσεων που εξετάζει ο σύλλογος της Premier League.

Πέραν του Ταρέμι, η ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη κοιτάζει τον Στραντ Λάρσεν της Γουλβς, ο οποίος όμως κοστολογείται στις 40 εκατ. λίρες, τον Γιουσέφ Εν-Νεσίρι (Φενέρμπαχτσε) και τον Άρτεμ Ντόβμπικ, τον 28χρονο διεθνή Ουκρανό της Ρόμα. Όμως, ο επιθετικός του Ολυμπιακού είναι όπως είπαμε η πρώτη επιλογή τη δεδομένη στιγμή.

Σε ένα σημείο του, το κείμενο αποθεώνει τον 33χρονο, χαρακτηρίζοντάς τον έμπειρο και ικανότατο σκόρερ, ενώ τονίζει πως το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης είναι κοινός, θα μπορούσε να διευκολύνει πιθανό deal, αναφέροντας πάντως και ενδεχόμενη... αναστάτωση από τους φίλους των «ερυθρολεύκων».

«Ο Ταρέμι ​​εξακολουθεί να σκοράρει καλά και να μπαίνει αποτελεσματικά στην περιοχή — έχει πετύχει 82 γκολ στο πρωτάθλημα σε πέντε σεζόν στην Πόρτο. Είναι λίγο μεγαλύτερος από τους άλλους υποψηφίους στα 33 του, αλλά η τεχνική του ικανότητα είναι εκεί.

Δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός και η Φόρεστ — μαζί με τη Ρίο Άβε — αποτελούν μέρος της ποδοσφαιρικής αυτοκρατορίας του Ευάγγελου Μαρινάκη, μια συμφωνία για την υπογραφή του θα μπορούσε να είναι σχετικά απλή, εκτός αν υπάρξει κάποια αναστάτωση στους οπαδούς στην Ελλάδα».