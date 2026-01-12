Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσής της ότι θα πάρει εισιτήρια ο Άρης για το μεταξύ τους παιχνίδι.

Η ΑΕΛ Novibet έκανε γνωστό πώς στη σύσκεψη για τα μέτρα τάξης της αναμέτρησης με τον Άρη, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 18/01 στις 17:00 και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, αποφασίστηκε η διάθεση 728 εισιτηρίων προς στην φιλοξενούμενη ΠΑΕ. Να υπενθυμιστεί πώς και ο Άρης είχε δώσει εισιτήρια στην ομάδα της ΑΕΛ στο ματς στην έδρα του.

Μετά και τη σύμφωνη γνώμη της Αστυνομικής Αρχής, εγκρίθηκε η διάθεση των συγκεκριμένων εισιτηρίων, τα οποία θα τεθούν προς πώληση τις επόμενες ώρες από την ΠΑΕ Άρης. Οι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας θα τοποθετηθούν στη θύρα των φιλοξενούμενων στο βόρειο πέταλο του AEL FC ARENA.