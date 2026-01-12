Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε τον δανεισμό του νεαρού μεσοεπιθετικού Μάνου Φαϊτάκη στο Αιγάλεω, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Μανώλης Φαϊτάκης είναι έτοιμος για το δεύτερο δανεισμό του από τον ΟΦΗ σε ομάδα Super League 2. Μετά το εξάμηνο πέρασμα του από το Διαγόρα Ρόδου ο νεαρός μεσοεπιθετικός θα παραχωρηθεί στο Αιγάλεω μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Στο πρώτο μισό της σεζόν ο 20χονος επιτελικός χαφ έκανε τρεις ολιγόλεπτες εμφανίσεις στη Stoiximan Super League και κρίθηκε προτιμότερο να παραχωρηθεί σε ομάδα που θα βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι ήρθε σε συμφωνία με την ΠΑΕ Αιγάλεω για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, Μάνου Φαϊτάκη, ως τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Καλή επιτυχία Μάνο!».